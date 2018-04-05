Diriliş Ertuğrul'da bir bölüm daha geride kaldı. Heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul'un 113. son bölümünde Aslıhan Hatun'un öldürülmesi diziye damgayı vurdu. İzleyiciler bu sahnede hüzünlendi. Aslıhan Hatun'u öldüren kişi Sadettin Köpek'ti. Diriliş Ertuğrul'un 114. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm heyecanı başladı. Dün yayınlanan bölümün ardından her hafta diziden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı bu hafta yayınlanmayınca izleyiciler şoke oldu.

Diriliş Ertuğrul'un 114. yeni bölüm fragmanı tahmini bu hafta içinde yayınlanabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadettin Köpek ve Aslıhan Hatun, karşı karşıya geliyor. Hançeriyle Sadettin Köpek'i yaralayan Aslıhan Hatun, "Bu Ertuğrul Bey'imle obama ettiklerin için. Geber Sadettin. Geber ki cihan temizlensin." diyor. Ancak bu kargaşada Sadettin Köpek, Aslıhan Hatun'a hançeri sokmayı başarıyor. Göğsünden hançerlenen Aslıhan Hatun, yere yığılıyor.

Yere yığılan Aslıhan Hatun, "Gayrı sevdiklerimi benden alamayacaksın, buna izin vermeyeceğim." diyerek bir kere daha Sadettin Köpek'e saldırıyor ancak Sadettin Köpek, diğer eliyle çıkardığı hançerini Aslıhan Hatun'un boğazına saplıyor ve Aslıhan Hatun ölüyor.

Ertuğrul Bey'in Günalp'e "Koydaki beyler Sadettin'e isyan çıkarmaya kararlıydılar. Lakin, devletin çökeceğini tahmin ettikleri için vazgeçtiler." sözlerini sarf etmesi üzerine Günalp Bey de "Sen de onları durdurmaya çalıştın Ertuğrul Bey öyle mi? Senin yalanlarının ardı arkası gelmeyecek mi? Sonunun geldiğini gördün, kendini sağlama almaya çalışırsın" dedi. Ertuğrul Bey de "Nice masumun canını aldın. Bundan gayrı iki cihanda da bunun bedelini ödeyeceksin. Sadettin'in iti, eli kanlı katili olarak gebereceksin." dedi ve ikili arasında cenk başladı. Kavgada Ertuğrul Bey Günalp'i mağlup etti.

Öte yandan dizide Sadettin Köpek'in rüyası da büyük dikkat çekti. Rüyasında Ertuğrul Bey'i gören Sadettin Köpek, Ertuğrul'un "Gayrı, hesap vaktidir Sadettin. Şükür ki ölümden zerre korkumuz yoktur. Bilesin ki ne ettiklerini yanına koyacağım, ne de bana vurduğun bu zincirler hiddetimden seni koruyacak." sözleriyle karşılaşıyor. Rüyasında Aslıhan Hatun'un ölmeden önceki sözlerini de gören Sadettin Köpek, rüyasında Aslıhan Hatun'un kendisini öldürdüğünü görüyor. Bir çırpıda uykudan "Aslıhan" diyerek uyanan Sadettin Köpek'i yardımcısı "Emir Hazretleri, o hatun öldü. İyi olacaksınız." diye teselli ediyor.

Aslıhan Hatun'un yaraladığı Sadettin Köpek, aynalarda Aslıhan Hatun'u görmeye başlıyor. Sadettin Köpek'in sürekli Aslıhan Hatun'u görmesi üzerine "Sen yoksun, sen öldün, seni öldürdüm." diye sayıklıyor. Sadettin Köpek'in aynada gördüğü Aslıhan Hatun ise kendisine "Ne Ertuğrul Bey'im, ne de Turgut seni yaşatmayacak. Ölümün onların elinden olacak. Sen bir hiçsin Sadettin." diyor. Sadettin Köpek ise "Ben Selçuklu Devleti'nin sultanı olacağım, onların leşleri ise kuzgunlara yem olacak." diye yanıt veriyor.

Aslıhan Hatun'un cenazesi obaya geliyor... Cenazeyi gören ahali, büyük yas tutmaya başlıyor. Daha sonrasında da cenaze kaldırılıyor. Obaya gelen Ertuğrul Bey ve Turgut, Aslıhan'ın öldüğünü öğreniyor. Turgut, Aslıhan Hatun'un cansız bedeni üzerinde yas tutuyor ve "Ant olsun ki, o soysuzun sonu, bana verdiğin bu hançerle olacak! Kanın yerde kalmayacak yiğit hatunum." diyor.

ERTUĞRUL VE ALPLERDEN İNTİKAM YEMİNİ

Aslıhan Hatun'un toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul Bey ve Alpler intikam yemini etti. Ertuğrul Bey ve Alpler "Aslıhan Hatun ve tüm mazlumlar için. Gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek, dişe diş kana kan intikam!" diyerek yemin etti.

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