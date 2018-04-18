Diriliş Ertuğrul 115. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Selçuklu Devleti'ni sahiplenmeye çalışan Saadetin Köpek, Ertuğrul'a pusu kuruyor. Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını tek tek kılıçtan geçiriyor. Tek kalınca kaçmaya çalışan Saadettin Köpek'i Ertuğrul yakalıyor. İkili arasında kılıçlar çekiliyor. O sırada Günalp geliyor ve Günalp, babası Saadettin Köpek'e 'Sultan Alaaddin'in ölümü ile ilgili sorguya çekiyor. Ertuğrul'u öldürmesini oğlu Günalp'a emrediyor fakat Günalp, babasının sözlerine itaat etmeyerek Ertuğrul'a dönerek 'Ertuğrul Bey, bu it senin pusatının hakkıdır' diyor ve o sırada Saadettin Köpek Günalp'ı bacağından bıçaklıyor. O sıra Ertuğrul, Saadettin Köpek'in kellesini alarak onu öldürüyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm özeti ve yeni bölüm hakkında detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Diriliş Ertuğrul 115. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu bölümünde Saadettin Köpek'in ölmesi ve Ertuğrul'un yeniden Oba'nın başına geçmesi izleyiciyi ekran başına kilitlerken, bu aşamadan sonra gelecek bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Fakat Diriliş Ertuğrul'ın 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. SON BÖLÜM ÖZETİ

Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu...

Ertuğrul ile Turgut ve alpler ile Saadettin Köpek'in adamları savaşmış. Ertuğrul, Saadettin Köpek'in kellesini alarak büyük tehlikeden kurtulmuşlardır. Saadettin Köpek'in ölümü sonrası Ertuğrul ve alpler Sultan'ın yanına gidiyor. Köpek'in ölümünü müjdeleyerek Sultan'ın karşısına çıkarlar. Ertuğrul, Saadettin Köpek belasının ortadan kalktığını Sultan'a söyledikten sonra Sultan, "Ertuğrul Bey, hakkın olan Uç Beyliği yine senindir. Senin bu yiğitliğin asırlardır dillere destan olacaktır. Bu topraklarda uyruk ve irade sahibi sensin. Oba'ya ve kaleye Selçuklu sancakları tekrar çekilsin. Bende Konya'ya dönüp devletimin başına geçeceğim. Anamda bundan sonraki ömrünü Alaiye Sarayı'nda devlet işlerinden uzak geçirecek." diyor. Böylelikle, Ertuğrul Uç Beyliği'nin başına yeniden geçiyor.

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