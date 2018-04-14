ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel saatle 21.00'de açıkladığı Suriye'ye operasyon kararı, Avrupa medyasında geniş şekilde yer buldu.

İngiliz basını harekatın "sınırlı ve hedefli" olduğu yönündeki açıklamaları öne çıkarırken, bazı televizyonların İngiltere'nin harekata katılan uçaklarının kalktığı Güney Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü önünden canlı yayın yaptığı görüldü.

The Independent "İngiltere, ABD ve Fransa ile Suriye'ye karşı hassas vuruş başlattı" manşetini atarken, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "başka bir pratik alternatif yoktu" sözlerini öne çıkardı.

"İngiliz jetleri Esad'ı cezalandırmaya dönük Suriye saldırısına katıldı" başlığını kullanan The Times da, haberinde May'in Rusya'dan gelen intikam açıklamasına meydan okuduğunu aktardı.

Daily Telegraph gazetesi ise May'in harekatın amacının rejim değişikliği olmadığı şeklindeki sözlerine geniş yer verirken, harekat başlamadan yayına verilen başyazısında İngiltere’nin katılımına destek verdi.

The Guardian da manşetinde Rusya'nın harekatın "sonuçları olacağı" yönündeki açıklamasına yer verdi. Haberde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un bu eylemlerin "sonuçsuz kalmayacağı" ve "Rusya devlet başkanına hakaret kabul edilemez" şeklindeki sözleri aktarıldı.

Sky News televizyonu Rusya'nın Suriye'deki hava savunma yeteneklerini kullanmadığına dikkati çekerken, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC başta Kanada ve NATO'dan gelenler olmak üzere uluslararası destek mesajlarına yer verdi.

FRANSA BÖYLE YER VERDİ

Le Monde gazetesi, Washington, Londra ve Paris'in, "kırmızı çizgiyi" yeniden belirlemek için Suriye'yi vurduğunu belirterek, Şam ve Humus yakınlarında, kimyasal silah üretildiğinden şüphelenilen araştırma ve üretim merkezlerinin hedef alındığını kaydetti.

Le Figaro, "Washington, Paris ve Londra Suriye'yi vurdu" başlığıyla verdiği haberde, operasyonun bir saatten az sürdüğünü ve üç ayrı hedefe yöneldiğini yazdı.

Haberde, Fransa'nın gece saat 03:00 sıralarında başladığına yer verilerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları aktarıldı. Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin basın açıklamasında bulunduğu ve "Fransa'nın Şam rejiminin kimyasal silah geliştirme programını hedef aldığı" bilgisini verdiği kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP, "Trump, Paris ve Londra ile birlikte Suriye'ye 'hedefi belirlenmiş saldırılar' başlattı" başlıklı bir haberi servis etti.

Kamu yayıncısı France Info, "Fransa'nın uluslararası koalisyon dahilinde Suriye'ye bir askeri harekat düzenlediğini" kaydederek, hedefin Esad rejiminin kimyasal kapasitesi olduğu bilgisini verdi.

Harekata ilişkin gelişmeler sürekli güncellenirken, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin askeri harekata dair parlamentoyu bilgilendireceği ve özel bir oturum düzenleneceği yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Fransız basını ayrıca aşırı sağ görüşlü lider Marine le Pen ve aşırı sol görüşlü lider Jean-Luc Melenchon'un askeri operasyona karşı oldukları şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

ALMANYA: YILDIRIM HAREKAT

''Trump'tan Esad'a Yıldırım harekat'' başlığını kullanan Bild gazetesi ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısının 70 dakika boyunca sürdüğüne yer verdi. Gazete 120 füzenin kullanıldığına dikkati çekerek vurulan bölgeleri infografik ile okuyucularına duyurdu.

Zeit gazetesinin internet sitesinde operasyon öncesi Fransa'nın Rusya'yı bilgilendirdiği ifade edildi. Harekatı, İsrail ve Türkiye'nin memnuniyetle karşıladıkları da belirtildi.

Spiegel online internet sitesinde ise Suriye'ye yapılan harekat ile ilgili olarak ''yüzlerce füze ama olmayan strateji'' başlığı kullanıldı. Haber analizde özellikle ABD'nin Esad'ın bir daha kimyasal silah kullanmasını önlemek istediği ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin soru işareti olduğu ifade edildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, operasyonun Esad rejiminin kimyasal silah kullanması nedeniyle bir "intikam operasyonu" olduğunu yazdı. Haberde askeri ve kimyasal tesislerin vurulduğu ifade edildi.

AVUSTURYA BASINI: HASSAS VURUŞ

Avusturya'nın önemli gazetelerinden Die Presse, "ABD ve müttefikleri Suriye'de hedefleri vuruyor" başlığı ile okuyucularına paylaştığı haberde, Suriye'nin kendi halkına yönelik kimyasal silah kullanımına bir karşılık olarak üç ülkenin yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Haberde ülkenin başkenti Şam yakınlarında bulunan kimyasal silah araştırma merkezi başta olmak üzere üç hedefin müttefikler tarafından vurulduğu kaydedildi. Ayrıca, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hava operasyonuna Rusya ve Esad rejiminin verdiği tepkilere de yer ayrıldı.

Liberal sağ görüşleri ile tanınan Kurier gazetesi de "Suriye’deki kimyasal silah üretim merkezlerine askeri operasyon" başlığı ile aktardığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyona ilişkin açıklamalarına ve Esad'ın halkına yönelik yaptıklarını "canavarlık" olarak nitelendirmesine yer verildi.

Der Standard gazetesi ise ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonuna ilişkin haberinde, müttefiklerin operasyonda çok sayıda uçak ve savaş gemisi kullandığı bilgisini paylaştı.

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın operasyonu "hassas vuruş" olarak nitelendirmesinin altı çizilerek, operasyonun ülkedeki kimyasal silah üretim tesislerine yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya'nın ABD, İngiliz ve Fransa’nın Suriye'ye yönelik saldırılara sert tepki verdiği, Batı'nın bu tutumunun sonuçlarına katlanacağı yönünde tehditlerde bulunduğu kaydedildi.

HOLLANDA

De Volkskrant gazetesi, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki kimyasal silah depolarına saldırısı" başlığıyla duyurduğu haberde, ABD'nin cumartesi erken saatlerde Suriye'yi bombaladığını ve saldırı öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu televizyonda duyurduğu belirtildi.

"ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'ye saldırı başlattı" başlığını kullanan NRC gazetesinde ise Suriye'ye beklenen saldırının başladığı belirtilirken, Trump'ın televizyon kanalında saldırının kimyasal silahların muhafaza edildiği yerlere yönelik olduğunu açıkladığı yazıldı.

BULGARİSTAN: BİR VURUŞLA ÜÇ HEDEF

Sega gazetesi saldırı ile ilgili haberinde, "ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’ye yönelik hava saldırılarına başladı ve şimdilik tamamladı" başlığını kullandı.

Monitör gazetesi operasyon ile ilgili teknik ayrıntılara yer verdi. Gazete, diğer bir haberde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve ABD'nin Devlet Başkanları ile telefon görüşmelerinden söz ederek, Erdoğan'ın gergin taraflar arasında arabuluculuk yaptığını belirtti.

Saldırı ile ilgi haberinde "Bir vuruşla üç hedef" diyen Bulgar Ulusal Televizyonu, Moskova'nın kayıtsız kalmayacağının altını çizdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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