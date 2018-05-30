Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'diş çektirmek orucu bozar mı?' sorusu... İşte Diyanet İşleri tarafından 'diş çektirmek orucu bozar mı?' sorusunun cevabı...

Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Dini Soruları Cevaplandırma Platformu” nda yer alan fetvada şu açıklamayı yaptı:

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

"Diş çekimi esnasında zaruri olan iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve / veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Bu durumda o gün için oruca niyet etmemek yahut acil bir durum ise gününe gün tutarak kaza edilmesi gerekir. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER