Dışişleri: ABD ile füze savunma sistemi alınması için görüşülüyor

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER