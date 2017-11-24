Çavuşoğlu: Trump, Erdoğan'a "YPG'ye artık silah verilmeyecek" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir."​. Bu bizi memnun etti." dedi.

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