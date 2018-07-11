Mevlüt Çavuşoğlu, sorusu yeni sistemin resmen başladığı ilk günlerde merak ediliyor. Mevlüt Çavuşoğlu, yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer alan isim oldu. Böylece Mevlüt Çavuşoğlu önceki görevine devam ediyor. Kabinenin açıklanmasının ardından ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Dışişleri Bakanlığının birleşmesiyle sorumluluk ve gücün arttığını vurgulayarak "Gücümüzü birleştirerek AB sürecinde tüm zorluklara rağmen mesafe katetmeyi düşünüyoruz." dedi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun biyografisi haberimizde.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri Bakanı unvanına sahip olan Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993'te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı"nı tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1993 yılında özel öğrenci olarak doktora programına başlayan Çavuşoğlu, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics'de (LSE) doktora çalışmasına devam etti. AK Parti Kurucu Üyesi olan Çavuşoğlu, 22, 23. ve 24. dönem Antalya Milletvekilliği yaptı. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çavuşoğlu, TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Çavuşoğlu, 26 Aralık 2013-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. 29 Ağustos 2014-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu, 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atandı.