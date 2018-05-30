Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yeni genel başkanı, genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 13 Şubat 1967’de kurulan DİSK’te ilk defa bir kadın, genel başkanlık koltuğuna oturdu. Genel sekreterliğe ise Cafer Konca seçildi. DİSK’in önceki genel başkanı Kani Beko istifa ederek CHP İzmir milletvekili adayı olmuştu.

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