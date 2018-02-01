Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı ve Türk Diyabet Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen konferansla hastalığa dikkat çekildi.
"Tehlikeyi görmezden gelmeyin, Diyabetliyseniz yılda bir kez göz kontrolünden geçin" sloganıyla düzenlenen "Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" projesi kapsamında hastalar ve yakınları bilgilendirildi.
DİYABET ÇOK ÖNEMLİ BİR HASTALIK
AA'nın haberine göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının diyabet hastalığının nedenlerini anlatmak olduğunu söyledi.
Diyabetin çok önemli bir hastalık olduğunun altını çizen Tolay, "Diyabet artık mezara kadar süren bir hastalık. Perhizlerine dikkat edip ilaçlarını düzenli kullanırsa daha güzel hayat sürebilirler. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekir. İnsanların hayat standartlarının yükselmesi gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıkta bunlardan bir tanesi. Bu anlamda toplantıya vesile olup, destek veren kuruluşlarımıza teşekkür ederim." dedi.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz da hastalığın nedenlerini ve sonuçlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
O DİYABETLİLERİN ÜÇTE BİRİ DİYABETİK RETİNOPATİ RİSKİYE KARŞI KARŞIYA
Araz, 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabetle yaşayan kişilerin üçte birinin diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, diyabet hastalığının tarihi sürecinden söz etti.
Şeker hastalarında zamanla görmede bulanıklık, görme keskinliğinin hem yakın hem de uzak görmede azalmanın olduğunu dile getiren Araz, şunları kaydetti: "Renkler solmuş, eskimiş gibi görünür. Her gün görülen nesnelerin çizgileri ve biçimleri bozulmuş gibi görünür. Eğer Tip 1 ya da Tip 2 diyabetiniz varsa en azından yılda bir kez kapsamlı bir göz muayenesinden geçmelisiniz, göz dibinize bakılmalı, diyabete bağlı göz hastalığı kontrolünden geçmelisiniz. Eğer diyabete bağlı göz hastalığınız varsa, daha sık kontrol edilmeniz gerekecektir. Kan şekeriniz mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır. Kan basıncınız mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır. Kan kolesterol (kan yağları) düzeyleriniz mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır."
DİYABETTEN ETKİLENEN YETİŞKİNLERİN SAYISI 415 MİLYON
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kıvanç Güngör ise diyabetin kan şekerinin sürekli kontrol altında tutulmasını gerektiren yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu belirtti.
Güngör, şöyle konuştu: "Diyabetin istenmeyen bir sonucu olan diyabetik retinopatinin başlıca nedeni göz küresinin arka bölümünde yer alan ve görmeyi gerçekleştiren retina tabakasındaki damarların hasarıdır. Retina, dışarıdan gelen ışığı ayırt eden ve bunu beyne ileten sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Retina tabakasının merkezinde yer alan küçük bir bölge olan makula ise cisimleri ayrıntılı ve net görmemizi sağlar. Retinadaki bu damarların hasarı, dokuların zaman içinde görmenin bozulmasına yol açacak ölçüde işlev göremez hale gelmesine yol açar. Tüm Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler diyabete bağlı göz hastalığı riski altındadır. Günümüzde diyabetten etkilenen yetişkinlerin sayısı 415 milyondur."
Katılımcılar bir evin oturma odası olarak tasarlanmış özel bir alanda, üç boyutlu sanal gözlüklerle sağlıklı bir bireyle diyabet hastası ve görme sorunu yaşayan bir bireyin ev yaşamının arasındaki farkı deneyimledi.
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