Diyabet için yürüdüler

Diyabet hastaları, hasta yakınları ve gönüllü katılımcılar, 39. Vadafone İstanbul Maratonu’nda diyabet için yürüdü.

Türkiye Diyabet Vakfı önderliğinde bu yıl 7’nci kez gerçekleşen “Kıtalararası Diyabet Yürüyüşü” kapsamında pankart ve balonlarla Boğaziçi Köprüsü’nü geçen yaklaşık 500 kişilik grup, diyabet tedavisinde tanı ve tedavinin önemine yönelik verdikleri mesajlarla dikkat çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, şunları dedi: “Uluslararası Diyabet Federasyonu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nü bu yıl sadece kadınlara adadı. Umarım kadınlarımızın bundan sonraki yıllarda da bu günleri hep bugünkü kadar güzel geçer. Ülkemizde 10 milyonu aşkın diyabetli var ve bu sayı maalesef hızla artıyor. Bu yüzden bugün burada bulunmanız çok önemli. Çünkü bu yürüyüş ülkemizde diyabeti olan ancak henüz bununla ilgili yeterli bilgisi olmayan insanlar için son derece önemli bir farkındalık etkinliği. Büyük emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye Diyabet Vakfı

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Prof. Dr. Temel Yılmaz

Uluslararası Diyabet Federasyonu

14 Kasım Dünya Diyabet Günü