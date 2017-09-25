Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 945 hastayla Diyabetik Makula Ödemi Kayıt Çalışması yapıldığını ifade ederek, tüm tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının diyabete bağlı göz hastalığı riski altında olduğunu kaydetti.
Çalışmaya katılan hastaların yüzde 96,4'ünün tip 2, yüzde 3,6'sının ise tip 1 diyabetli olduğunu dile getiren Saatci, 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabetle yaşayan kişilerin üçte birinin diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
SİNSİ İLERLİYOR, KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİYOR
Saatci, hastalığın başlangıcında hastanın hiç şikayeti olmayabileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Diyabete bağlı göz hastalığı, herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen, en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına neden olarak körlüğe yol açabilen bir göz hastalığıdır. Diyabetik retinopati, şeker hastalığına bağlı olarak gözün arka bölümünde ışığa hassas bir doku olan retina tabakasının damarlarının etkilenmesi ile ortaya çıkan bir durum olup, diyabetin tedavi edilebilir tek komplikasyonudur. Hastalığın bulguları zamanla ortaya çıkmaktadır. Hafif veya ağır, ancak muayene edilen diyabetli bir hastada retinopatinin görülme oranı yüzde 40-45 civarındadır. Bu oran hastalığın süresiyle artış gösterebilir."
Prof. Dr. Saatci, çalışmaya katılan diyabetli hastaların yüzde 52,2'sinin görme problemi, yüzde 38,1'inin rutin kontrol sebebiyle hekime başvurduğunu belirterek, hastaların yüzde 71,1'inin kendisinin başvurduğunu, yüzde 11,4'ünün de endokrinoloji, yüzde 11,3'ünün dahiliye, geriye kalanların ise aile hekimi ve diğer uzmanlarca göz doktoruna yönlendirildiğini kaydetti.
Erken safhada yakalanan diyabetik retinopati hastalarının tedavilerinin mümkün olduğunu dile getiren Saatci, bu nedenle hastaların kan şeker düzeyleri çok iyi kontrol edilse bile, retina muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Saatci, Türk Oftalmoloji Derneği’nin sahibi olduğu; Türk Diyabet Cemiyeti ile Türkiye Diyabet Vakfı işbirliği ile hayat geçirilen "Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" sosyal sorumluluk projesiyle diyabet hastaları ve hasta yakınlarının, diyabete bağlı görme kayıpları konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. Detaylı bilgiye www.diyabetitanigozunukoru.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.