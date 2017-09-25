Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 945 hastayla Diyabetik Makula Ödemi Kayıt Çalışması yapıldığını ifade ederek, tüm tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının diyabete bağlı göz hastalığı riski altında olduğunu kaydetti.

Çalışmaya katılan hastaların yüzde 96,4'ünün tip 2, yüzde 3,6'sının ise tip 1 diyabetli olduğunu dile getiren Saatci, 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabetle yaşayan kişilerin üçte birinin diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

SİNSİ İLERLİYOR, KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİYOR

Saatci, hastalığın başlangıcında hastanın hiç şikayeti olmayabileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Diyabete bağlı göz hastalığı, herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen, en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına neden olarak körlüğe yol açabilen bir göz hastalığıdır. Diyabetik retinopati, şeker hastalığına bağlı olarak gözün arka bölümünde ışığa hassas bir doku olan retina tabakasının damarlarının etkilenmesi ile ortaya çıkan bir durum olup, diyabetin tedavi edilebilir tek komplikasyonudur. Hastalığın bulguları zamanla ortaya çıkmaktadır. Hafif veya ağır, ancak muayene edilen diyabetli bir hastada retinopatinin görülme oranı yüzde 40-45 civarındadır. Bu oran hastalığın süresiyle artış gösterebilir."

Prof. Dr. Saatci, çalışmaya katılan diyabetli hastaların yüzde 52,2'sinin görme problemi, yüzde 38,1'inin rutin kontrol sebebiyle hekime başvurduğunu belirterek, hastaların yüzde 71,1'inin kendisinin başvurduğunu, yüzde 11,4'ünün de endokrinoloji, yüzde 11,3'ünün dahiliye, geriye kalanların ise aile hekimi ve diğer uzmanlarca göz doktoruna yönlendirildiğini kaydetti.

Erken safhada yakalanan diyabetik retinopati hastalarının tedavilerinin mümkün olduğunu dile getiren Saatci, bu nedenle hastaların kan şeker düzeyleri çok iyi kontrol edilse bile, retina muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Saatci, Türk Oftalmoloji Derneği’nin sahibi olduğu; Türk Diyabet Cemiyeti ile Türkiye Diyabet Vakfı işbirliği ile hayat geçirilen "Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" sosyal sorumluluk projesiyle diyabet hastaları ve hasta yakınlarının, diyabete bağlı görme kayıpları konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. Detaylı bilgiye www.diyabetitanigozunukoru.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.