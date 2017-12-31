“Tehlikeyi Görmezden Gelmeyin, Diyabetliyseniz Yılda 1 Kez Göz Kontrolünden Geçin” sloganı ile düzenlenen “Diyabeti Tanı, Gözünü Koru” projesi kapsamında, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ücretsiz halk etkinliği gerçekleştirildi.

Gün içinde oftalmolog hekimler Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, Doç. Dr. Melda Yenerel, Doç. Dr. Özgür Artunay ile uzman diyetisyenler Elif Temizel Eyüp, Begüm Demircan ve Çiğdem Aksoy, katılımcıların göz sağlığı ve diyabet konularındaki sorularına yanıt verdiler.

Bu etkinlik ile diyabete bağlı göz hastalığı, tıbbi adıyla Diyabetik Retinopati (DR)’ye dikkat çekilerek toplumdaki farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amaçlandı. Kampanyaya ait "Diyabeti Tanı Gözünü Koru” isimli facebook sayfasından da diyabetik retinopatiye dair bilgilendirmelerin yanısıra çeşitli şehirlerdeki etkinliklere dair duyurular yapılıyor.

ZİYARETÇİLER SANAL GERÇEKLİKLE DİYABETİK RETİNOPATİLİ KİŞİNİN GÖZÜNDEN GÖRDÜLER

Bir evin oturma odası olarak tasarlanmış özel alanda 3D (üç boyutlu) sanal gerçeklik gözlüğüyle, sağlıklı bir birey ile diyabetli ve görme sorunu yaşayan bir bireyin, ev yaşamının arasındaki farkı deneyimleme şansını buldular. Diyabetli bireylerin yılda 1 kez göz kontrolünden geçmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalışan etkinlikte konuklar diyabete bağlı gelişebilecek göz problemlerinin günlük yaşama etkilerini deneyimleme fırsatı buldular.

“DİYABET, 20-74 YAŞ ARASINDA KÖRLÜĞÜN ÖNDE GELEN NEDENİ”

Etkinlikte yer alan uzmanlardan, Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Üyesi Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, Diyabete bağlı göz hastalığı, tıbbi adıyla Diyabetik Retinopati (DR)’nin, herhangi bir belirti görülmeden ilerleyebilen, en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına neden olarak körlüğe yol açabilen bir göz hastalığı olduğunu belirtti. Göçgil, “Bu hastalık diyabet hastalığının pek çok istenmeyen sonucundan biridir. Dünya genelinde DR'li hasta sayısı 2010'da 126,6 milyonken, 2030'da bu sayının 191 milyona çıkacağı öngörülmektedir. Diyabet 20-74 yaş arasındaki yetişkinlerde körlüğün önde gelen nedenidir” dedi.

“DİYABETTEN ETKİLENEN YETİŞKİNLERİN SAYISI 415 MiLYON”

Diyabetin kan şekerinin sürekli kontrol altında tutulmasını gerektiren, yaşam boyu süren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Göçgil, ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Diyabetin istenmeyen bir sonucu olan Diyabetik Retinopatinin başlıca nedeni göz küresinin arka bölümünde yer alan ve görmeyi gerçekleştiren retina tabakasındaki damarların hasarıdır. Retina, dışarıdan gelen ışığı ayırt eden ve bunu beyne ileten sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Retina tabakasının merkezinde yer alan küçük bir bölge olan makula ise cisimleri ayrıntılı ve net görmemizi sağlar. Retinadaki bu damarların hasarı, dokuların zaman içinde görmenin bozulmasına yol açacak ölçüde işlev göremez hale gelmesine yol açar. Tüm Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler diyabete bağlı göz hastalığı riski altındadır. Günümüzde diyabetten etkilenen yetişkinlerin sayısı 415 milyondur.”

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞI RİSKİNİ NELER ARTIRIR?

● 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabeti ile yaşayan kişilerin üçte biri diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıyadır.

● Kan şekeriniz kontrol altında değilse,

● Yüksek tansiyonunuz varsa,

● Kolesterol (kan yağları) düzeyleriniz yüksekse,

● Sigara içiyorsanız / tütün kullanıyorsanız,

● Gebe iseniz...

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

● Görmede bulanıklık, görme keskinliğinin hem yakın hem de uzak görmede azalması,

● Görme alanında kör noktalar / görüntünün oluşmadığı karanlık bölgeler,

● Görme alanında yer yer düz çizgiler dalgalı ya da kırıkmış gibi görünür,

● Renkler solmuş, eskimiş gibi görünür,

● Her gün görülen nesnelerin çizgileri ve biçimleri bozulmuş gibidir; örn. Eğri büğrü görünen bir kapı pervazı.

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

● Eğer tip 1 ya da tip 2 diyabetiniz varsa en azından yılda bir kez kapsamlı bir göz muayene-sinden geçmeli, göz dibinize bakılmalı, diyabete bağlı göz hastalığı kontrolünden geçmelisiniz.

● Eğer diyabete bağlı göz hastalığınız varsa, daha sık kontrol edilmeniz gerekecektir.

● Kan şekeriniz mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır.

● Kan basıncınız mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır.

● Kan kolesterol (kan yağları) düzeyleriniz mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır.

● Sigara/tütün kullanımını bırakmanız büyük önem taşır.

Diyabetik retinopati

Türk Oftalmoloji Derneği

Türkiye Diyabet Vakfı

Türk Diyabet Cemiyeti

Diyabeti Tanı Gözünü Koru

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