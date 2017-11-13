Diyabetin belirtileri nelerdir?

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren diyabet hastalığı, pek çok insanın yaşam kalitesi ve süresini düşürüyor. Diyabet hastaları ve henüz tanı almamış ancak diyabete aday olan kişilerle birlikte her 3 kişiden birinin sağlığının tehlikede olduğu belirtiliyor. Pek çok belirtisi olan diyabet, görme bulanıklığı ve geçmeyen kaşıntı ile kendini gösterebiliyor. Diyabet erken fark edildiğinde ise organ hasarları azaltılabiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Demir, “12 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında diyabet hastalığı belirtileri, zararları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

HER 3 KİŞİDEN BİRİ DİYABETLE KARŞI KARŞIYA

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de diyabet ve diyabete bağlı gelişen sağlık problemleri pek çok kişiyi etkilemektedir. Ülkemizde diyabetik hastaların oranının tüm nüfusun yaklaşık yüzde 13.5’ine ulaştığı belirtilmektedir. Henüz diyabet tanısı almamış, ancak diyabete aday kabul edilen kişilerle birlikte bu oran yüzde 33 gibi yüksek bir seviyededir. Bu da her 3 kişiden birinin diyabetle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermektedir. Diyabet sıklığı pek çok nedene bağlı olarak artmaktadır.

GEÇMEYEN KAŞINTIYA DİKKAT!

Sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma, aşırı susama hissi, ağız kuruluğu, diyet yapmadan hızlı kilo kaybı, halsizlik, konsantrasyon azlığı ve gün içinde uyuklama sık görülen bulgular arasındadır. Ancak bazen geçmeyen kaşıntı, genital bölgede sık tekrarlayan mantar enfeksiyonları ile el-ayak ve bacaklarda karıncalanma gibi nadir görülen bulgular da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir.

DİYABET HASARLARLA İLERLEYEN BİR HASTALIK

Kontrol altına alınamayan diyabet, küçük ve büyük damarlar ile sinirlerin hasar görmesine neden olabilmekte ve kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, kalıcı görme kaybı başta olmak üzere pek çok organda hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Diyabet, sağlıklı beslenme, tıbbi tedavi ve düzenli egzersizden oluşan planlama ile takip edildiğinde ve kan şekeri kontrolü sağlandığında bu hasarlar önlenebilir. Erken tanı ve tedavi için diyabetin belirtilerini fark etmek ve zamanında hekime başvurmak çok önemlidir.

DİYABETİN YOL AÇTIĞI GÖZ HASARI ENGELLENEBİLİR

Diyabette göz sorunları, geçici görme bozuklukları veya kalıcı görme kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Geçici görme bozuklukları kan şekerindeki dalgalanmalara bağlıdır. Gözün kırıcılığındaki bu değişiklikleri kişi gözlük numarasındaki değişiklikler olarak yaşar. Kan şekerinin düzene girmesi en önemli tedavi yöntemidir. Diyabetlilerde katarakt da daha sık ve daha erken yaşlarda rastlanır.

Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması önemlidir. Diyabeti olmayan bireylerde olduğu gibi diyabetli bireylerin de yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi ve bunları günlük yaşamda uygulaması sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturur.

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12 Kasım Dünya Diyabet Günü