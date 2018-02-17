Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan harekat merkezine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı'nın Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş ve beraberindeki heyet, harekat merkezinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le bir süre görüştü.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra harekat merkezinden ayrıldı.

Ziyarette Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve kurumun üst düzey yöneticileri de eşlik etti.

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