Diyanet İşleri Başkanlığı nakil yoluyla 500 vaiz alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Sınava girmek isteyen adaylar için sınav tarihi, başvuru şartları ve sınav konuları da belli oldu. İşte Diyanet'in 500 vaiz alımı ile ilgili detaylar...

VAİZLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI



1. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,



2. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Kadınlarda bu şart aranmaz.)



3. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,



4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,



5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,



6. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,



7. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,



8. Vaiz unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

VAİZLİK SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

*Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.



2. Başvurular 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.



3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.



4. 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.



5. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olup ASYM’ye ödenecektir. Sınav ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.



6. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.



7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

VAİZLİK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),



2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),



3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

* Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

*Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.



Engelli adaylar:

4. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 17.07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

VAİZLİK SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI



1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.



a) Yazılı Sınav

1. Sınavın yazılı aşaması 29.09.2018 tarihinde saat 14:00’da Ankara’da yapılacaktır.



2. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından ilan edilecektir.



3. Yazılı sınav sonuçları 30.10.2018 tarihinde (aday.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.



4. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.



6. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.



7. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

b) Sözlü Sınav

1. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.



2. Sınav konuları:

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)

b) Arapça, (30 puan)

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan)

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),



3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.



4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.



5. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI



1. Sınavda başarılı olabilmek için sınavın yazılı ve sözlü aşamasının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.



2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.



3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.