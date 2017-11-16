Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmünün eklendiği belirtildi.

Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığından henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "İlgili bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır."

"DÜN KIYILAN NİKAH YENİ KANUNA GÖRE DEĞİLDİ"

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde ilçe müftüsü Ahmet Durmuş'un Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in görevlendirmesiyle nikah kıydığı belirtildi. Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen "Müftünün nikah kıyması yeni çıkan kanuna göre değildi. Belediye başkanının nikah kıyma yetkisini müftüye devretmesiyle yapılmış bir uygulamadır" dedi.

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