Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş devir-teslim töreninde konuştu.
Erbaş'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Her karış toprağı şüheda kanı ile sulanmış vatanımızın dört bir köşesinden, mihrapta kıyama duran imam hatiplerimize, dinimizin manevi huzurunu insanımıza taşıyan müftülerimize, kuran kursu öğrencilerimizden eğitim görevlilerimize, dünyanın dört bir yanındaki maneviyat elçilerine velhasıl bu şerefli görevin ağır sorumluluğunu birlikte taşıyacağımız teşkilatımıza selam ve sevgilerimi sunuyor, hayır dualarını bekliyorum.
-Diyanet İşleri Başkanlığımız basireti bağlanmış, gözü kararmış, hırs ve çıkar düşkünü küresel güçlerin kaosa sürüklediği başta Arakan olmak üzere, bütün mazlum halklara şefkat elini uzatmaya devam edecektir.
-FETÖ'nün genç beyinleri sömürerek, gizemli ve bulanık din anlayışı ile oluşturduğu hasarı onarmak için şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için umut olan dua alan örnek teşkilatımızın dağınık zihinleri toplamaya, ümmetin dirilişini sağlamak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor.
-Başkanlığımız İmam Hatip okulları ve İlahiyat Fakülteleri ile daha da güçlendirecektir.
-Bu kurumda 18 yıla yakın görev yapmış bir kardeşiniz olarak teşkilatımızı iyi tanıyorum. Güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyorum. Her şeyden önemlisi kaybedecek zamanımız olmadığını biliyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 15 dakika önceVay müslümanın dibi dibi00
-
Misafir 25 dakika önceturkiyeye sefkat yok00
-
Misafir 27 dakika önceöncelikle dinler arası diyolog gibi saçmalıklarla arana duvar ördüğünü ispat et yeter00