Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş devir-teslim töreninde konuştu.

Erbaş'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Her karış toprağı şüheda kanı ile sulanmış vatanımızın dört bir köşesinden, mihrapta kıyama duran imam hatiplerimize, dinimizin manevi huzurunu insanımıza taşıyan müftülerimize, kuran kursu öğrencilerimizden eğitim görevlilerimize, dünyanın dört bir yanındaki maneviyat elçilerine velhasıl bu şerefli görevin ağır sorumluluğunu birlikte taşıyacağımız teşkilatımıza selam ve sevgilerimi sunuyor, hayır dualarını bekliyorum.

-Diyanet İşleri Başkanlığımız basireti bağlanmış, gözü kararmış, hırs ve çıkar düşkünü küresel güçlerin kaosa sürüklediği başta Arakan olmak üzere, bütün mazlum halklara şefkat elini uzatmaya devam edecektir.

-FETÖ'nün genç beyinleri sömürerek, gizemli ve bulanık din anlayışı ile oluşturduğu hasarı onarmak için şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için umut olan dua alan örnek teşkilatımızın dağınık zihinleri toplamaya, ümmetin dirilişini sağlamak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor.

-Başkanlığımız İmam Hatip okulları ve İlahiyat Fakülteleri ile daha da güçlendirecektir.

-Bu kurumda 18 yıla yakın görev yapmış bir kardeşiniz olarak teşkilatımızı iyi tanıyorum. Güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyorum. Her şeyden önemlisi kaybedecek zamanımız olmadığını biliyorum.