Diyarbakır'da 38 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı 16 köy ve 22 mezrada 19 Ekim günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı 21 Ekim 2017 tarihinde saat 05.00 itibariyle kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgeler kapsamında Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Mutluca köyü ve Şahgeldi mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere, Dolaplıdere ve Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy ve Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezralarında 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 21 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 05.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.