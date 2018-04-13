Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Abdulcelil Camii'ne giren hırsız, imam odasında bir çantada tutulan bin TL ile müezzinin cep telefonu ve arabasının anahtarını çaldı. Müezzin yedek anahtarı getirmek için evine giderken arabası çalınmasın diye cami cemaati arabanın başında nöbet tuttu. Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in aktardığı bilgilere göre, Müezzin Mehmet Şirin Çakan, dün öğleden sonra Cuma namazı ve Miraç Kandili'ne hazırlık için imam odasındaki elektrik süpürgesini çıkarıp camideki halıları süpürmeye başladı. Camiye gelen 15-16 yaşlarında bir genç, kapısı açık olan imam odasına girip bir süre sonra camiden ayrıldı. Müezzin temizliği bitirip odaya girdiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti. Camiye hırsız girdiği anlaşılırken, zanlının camiye ait çantanın ön gözündeki bin lira yardım parası ile müezzinin otomobilinin anahtarını da yanına alıp kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine gelen polis, parmak izi aldıktan sonra güvenlik kameralarını izledi.
30 BİN LİRAYI FARK ETMEMİŞ
Öte yandan caminin boyanması için toplanan bin liralık yardım parasını çalan hırsızın çantanın arka gözünde 30 bin TL yardım parasını şans eseri fark etmediği ortaya çıktı.
CEMAAT ARACIN BAŞINDA NÖBET TUTTU
Bu arada, müezzin aracının yedek anahtarını getirmek için evine giderken cami cemaati anahtarı çalan hırsızın çalmaması için arabanın başında nöbet tuttu.
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