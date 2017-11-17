Diyarbakır'da muhtar ve 3 azasına sopalı saldırı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyünde oturanlar ile köyden yıllar önce çıkıp Batman'a yerleşen bir aile arasında köydeki Hazine arazisi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Köy muhtarı ve 3 azası, bu konuyu görüşmek için gittikleri avukatlık bürosundan çıkarken karşı taraftan olduğu öne sürülen 10'dan fazla kişi tarafından sopalarla dövüldü. Olay anı ise avukatlık bürosunun kameralarına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyünde oturanlar ile köyden yıllar önce Batman'a göç eden Taşdemir Ailesi arasında iddiaya göre, köydeki Hazine arazisi nedeniyle sorun çıktı. Sorunun çözülmesi için Bismil Kaymakamlığı'na giden köy muhtarı Halil Doru, muhtar azaları Bilal Karaer, Hüseyin Taşdemir ve Aziz Akyol buradan bir sonuç alamayınca köyün daha yakın olduğu Batman iline giderek bir avukat ile görüştüler. Avukatlık bürosondan çıkan köy muhtarı Doru ve yanındaki 3 azası bina girişinde kendilerini bekleyen Taşdemir ailesi bireylerinin sopalı saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Bina girişindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir kişinin bina girişinde beklediği, Muhtar Doru ve yanındaki 3 azanın asansörden inmesi ile birlikte tartıştıkları, daha sonra da gelen 10'dan fazla kişinin muhtar ve yanındakilere sopalarla saldırması yer aldı. Saldırının 2 kişinin yere yığılmasına rağmen devam ettiği, saldırganların binaya başkaların girmesi ile olay yerinden ayrıldığı görüldü.
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