Diyarbakır'da bugün 3. oruç için niyet edildi. Akşam ezanı ile beraber iftar açılacak. Dün Diyarbakır'da iftar saat 19.30'da yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs Diyarbakır'da iftar saat kaçta? İşte Diyarbakır iftar ve sahur vakti...

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 2018

Diyarbakır'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün Diyarbakırlılar iftarı saat 19.30'da yaptı. Bugün Diyarbakır'da iftar vakti 19.31 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.

DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ 2018

Diyarbakırlılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 03.21'di. Yarın Diyarbakırlılar sahura saat 03.19'da kalkacaklar.

GÜNÜN SAHUR DUASI

Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

Ramazan ayı boyunca etkinlikler sürecek

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca etkinlikler yapılacağı belirtildi. Bismil’de geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılabilmesi amacıyla Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in talimatıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin ilk gecesine ilgi yoğundu. Bismil Belediyesi tarafından hükümet konağı bitişiğindeki trafiğe kapalı yolda iftardan sonra başlayan Ramazan etkinliklerinin ilk gününde sergilenen birbirinden güzel türkü ve sihirbazlık gösterileri başta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni topladı.

Sihirbazlık gösterilerinin ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ses sanatçıları, seslendirdiği birbirinden güzel ezgi ve türküler davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği ezgi ve türkülere eşlik etti. Belediye tarafından 9 Haziran tarihine kadar sürekli olarak Ramazan etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.

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