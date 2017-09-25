Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde 3 yıl önce hizmete giren Yeşildallı Ortaokulu’nda, otizmli çocuklar için 2 “özel eğitim sınıfı” da açıldı. İlk yıl sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı sınıf için geçen yıl 8 kadrolu öğretmen atandı. İlk yıl 3, ikinci yıl 15 öğrenci eğitim görürken, sınıf mevcudu bu yıl 18’e yükseldi. Öğretmenler otizmli öğrencilerin eğitimi için büyük çaba gösterse de ders ve farklı eğitim aktiviteleri için yapılan sınıflarda gerekli materyallerin olmaması, eğitimi sekteye uğratıyor.

EĞİTİM SETLERİNDE BİRÇOK EKSİK VAR

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre sınıflarda sadece sıra ve sandalye bulunuyor ancak bunların da sayısı yetersiz. Bazı öğrenciler, plastik sandalyelerde oturmak zorunda kalıyor. Otizmli çocukların eğitimi için gerekli olan dil konuşma seti, kavram öğretim seti, dikkat geliştirme seti, top havuzu, boya ve el işi malzemeleri, masaüstü bilgisayar, kum havuzu, okuma yazmayı destekleyen araçlar, renk öğretim seti, sayı sayma ve rakamları tanımaya yarayan araçlar, ahşap yapbozlar, eğitim amaçlı oyuncaklar bulunmadığı için öğretmenler kendi imkânlarıyla oluşturdukları görsellerle dersi anlatmak zorunda kalıyor. Bu da öğrencilerin eğitimine ve becerilerinin artmasına katkı sağlamıyor.

YAZI YAZAMIYORLAR

Bazı otizmli çocuklar, el kasları çok zayıf olduğu için harfleri ve rakamları yazmakta zorlanıyor. Bundan dolayı bu öğrencilerin harf ve rakamları kuma yazarak öğrenmesi gerekiyor. Fakat sınıfta kum havuzu da bulunmuyor. 3 yıldır 2 sınıfın ihtiyaçlarının giderilmesi ve çocuklarının daha iyi eğitim alması için il milli eğitim müdürlüğüne yaptıkları başvurudan sonuç alamayan veliler, sosyal medyadan kampanya başlattı. Veliler, sınıfın ihtiyacı olan araç ve gereçlerin alınması için yetkililer ve vatandaşlardan destek istedi. Eğitim gören otizmli çocuklar eğitim seti, araç ve gereç bekliyor.

SINIFLARIN İHTİYAÇ LİSTESİ

- Kilitli dolap (2 adet)

- 10 oturma minderi

- Dil konuşma seti

- Kavram öğretim seti

- Dikkat geliştirme seti

- Duvarları kaplamak için sünger

- Top havuzu

- Boya ve el işi malzemeleri

- Masaüstü bilgisayar (Sınıfta bulunan eski tüplü bilgisayarı velilerden biri getirmiş.)

- Ahşap yapbozlar (Puzzle)

- Şekil-zemin ilişkisine yönelik oyuncaklar

- Eğitici her türlü oyuncak

- Spor malzemeleri

- Renk öğretim seti

- Kum havuzu

- Okuma yazma destekleyici materyaller

- Sayı sayma, rakamları tanımaya yönelik materyaller

- 4 adet koldan destekli sandalye

(El kasları zayıf olan otizmli çocukların rahat yazmasını sağlıyor.)