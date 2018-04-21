İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin asıl adı Tim Bergling'di. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. 30 yaşındaki DJ Avicii hayatını kaybetti. Avicii neden öldü? Avicii kimdir? İşte ayrıntılar...
DJ Avicii Neden Öldü?
Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.
DJ Avicii Kimdir? (Tim Bergling)
Asıl adı Tim Bergling. 8 Eylül 1989 tarihinde İsveç'te doğdu. Ölüm tarihi ise tarihe 20 Nisan 2018 olarak geçti. Remixer ve Prodüktör. Dünya'da House ve Dance müziğin en önemli ve yetenekli sanatçılarındandır. Müziğe küçük yaşlarda merak salmış,genç yaşta İsveç'te çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. 2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile büyük çıkış yakalamış, bu parça Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç'te 1 yıl boyunca top 20'de kalmıştır. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3. DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6. olmuştur.
2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, Hindistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Danimarka top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te 1. sırada kalmıştır.
2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.
Tim Berg, 2011 yılında DJ Magazine Top 100 DJ List'te 6. sıraya yerleşmiş,Austin City Limits Music Festivals,Sensation, Electric Daisy Carnival,Electric Zoo Festival, Winter Music Conference ve Inox Festival gibi organizasyonlarda yer almıştır. Ayrıca BBC Radio 1'da Pete Tong'un Essential Mix radyo programında performansını sergilemiş ve büyük beğeni toplamıştır.Son olarak 13 Ocak 2013 tarihinde dünyanın en büyük müzik ortaklığı olarak X You adında bir single çıkarmıştır.Dünyanın çoğu ülkesinden katılımcılar efekt,bassline,melodi göndererek parçaya katkıda bulunmuş ve son kontroller Avicii tarafından yapılarak parça piyasaya sürülmüştür.
Aralarında Avustralya, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka, Singapur ve Tayvan'ın bulunduğu birçok ülkede konserler vermiş, 2012 yılında Türkiye'de Samsung Galaxy SIII Party için İstanbul Caddebostan'da 2 saatlik performans sergilemiştir. Şarkıcı 20 Nisan 2018'de henüz 28 yaşında ölü olarak bulunmuştur.
Single'ları
Seek Bromance
Bom
My Feelings For You (Sebastien Drums ile)
Fade Into Darkness
Silhouettes
Levels
Sunshine (David Guetta ile)
Even (Sebastien Drums ile)
Wake Me Up
Hey Brother'
" The Days"
" The Nights"
" Addicted To You"
Parçaları 2009
Lazy Lace
Ryu
Alcoholic
Manman
Remixleri
Set Me Free (Avicii Remix)) - Phonat
Holiday (Avicii Remix) - Dizzee Rascal (Feat. Chrome)
New New New (Avicii Remix) - Bob Sinclar
2010
Bromance (Avicii's Arena Mix)
My Feelings For You
Seek Bromance
Remixleri
Gettin' Over You (Avicii Mix) - David Guetta (Feat Chris Willis,LMFAO & Fergie)
Gettin' Over You (Avicii's Dub Mix) - David Guetta (Feat. Chris Willis,LMFAO &Fergie)
Hang With Me (Avicii's Exclusive Mix) - Robyn
Escape Me (Avicii's Remix At Night) - Tiesto (Feat. CC Sheffield)
One Love (Avicii Remix) - David Guetta (Feat. Estelle)
2011
Street Dancer
Blessed (Feat. Shermanology)
Collide (Feat. Avicii) - Leona Lewis
Fade Into Darkness
Levels
Nothing With You
Penguin
So Excited
The Birth
Muja
Sound Of Now
Sunshine (feat. David Guetta)
You're Gonna Love Again (Feat. Nervo)
Remixleri
'Cookies With A Smile (Avicii Remix) Dada Life
Drowning (Avicii Remix) - Armin van Buuren
Derezzed (Avicii Remix) - Daft Punk
Every Teardrop Is A Waterfall (Avicii 'Tour' Mix) - Coldplay
Hide & Seek (Avicii Remix)) - Imogen Heap
2012
All You Need Is Love
Last Dance
Dancing In My Head (Feat. Eric Turner)
Two Million
Silhouettes
Put Your Piano On
Let Me Show You Love
Pastis (with Sebastien Drums)
I Could Be the One (feat. Nicky Romero)
Remixleri
Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) - Madonna
Superlove (Avicii's Space Mix) - Lenny Kravitz
Mercy (Avicii's Arena Mix) - OneRepublic
2013
X You
Three Million (feat.Negin)
True Albümü'nden
Lay Me Down
Wake Me Up
Hope There's Someone
Heart Upon My Sleeve
Long Road To Hell
Edom
You Make Me
Hey Brother
Addicted To You
Dear Boy
Liar Liar
Shame On Me
2014
"The Nights"
"The Days"
2015
"Stories" Albümü'nden
"Waiting for Love"
"Pure Grinding"
"For a Better Day"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.