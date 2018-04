İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin asıl adı Tim Bergling'di. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. 30 yaşındaki DJ Avicii hayatını kaybetti. Avicii neden öldü? Avicii kimdir? İşte ayrıntılar...

DJ Avicii Neden Öldü?

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.

DJ Avicii Kimdir? (Tim Bergling)

Asıl adı Tim Bergling. 8 Eylül 1989 tarihinde İsveç'te doğdu. Ölüm tarihi ise tarihe 20 Nisan 2018 olarak geçti. Remixer ve Prodüktör. Dünya'da House ve Dance müziğin en önemli ve yetenekli sanatçılarındandır. Müziğe küçük yaşlarda merak salmış,genç yaşta İsveç'te çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. 2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile büyük çıkış yakalamış, bu parça Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç'te 1 yıl boyunca top 20'de kalmıştır. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3. DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6. olmuştur.

2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, Hindistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Danimarka top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te 1. sırada kalmıştır.

2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.

Tim Berg, 2011 yılında DJ Magazine Top 100 DJ List'te 6. sıraya yerleşmiş,Austin City Limits Music Festivals,Sensation, Electric Daisy Carnival,Electric Zoo Festival, Winter Music Conference ve Inox Festival gibi organizasyonlarda yer almıştır. Ayrıca BBC Radio 1'da Pete Tong'un Essential Mix radyo programında performansını sergilemiş ve büyük beğeni toplamıştır.Son olarak 13 Ocak 2013 tarihinde dünyanın en büyük müzik ortaklığı olarak X You adında bir single çıkarmıştır.Dünyanın çoğu ülkesinden katılımcılar efekt,bassline,melodi göndererek parçaya katkıda bulunmuş ve son kontroller Avicii tarafından yapılarak parça piyasaya sürülmüştür.

Aralarında Avustralya, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka, Singapur ve Tayvan'ın bulunduğu birçok ülkede konserler vermiş, 2012 yılında Türkiye'de Samsung Galaxy SIII Party için İstanbul Caddebostan'da 2 saatlik performans sergilemiştir. Şarkıcı 20 Nisan 2018'de henüz 28 yaşında ölü olarak bulunmuştur.

Single'ları

Seek Bromance

Bom

My Feelings For You (Sebastien Drums ile)

Fade Into Darkness

Silhouettes

Levels

Sunshine (David Guetta ile)

Even (Sebastien Drums ile)

Wake Me Up

Hey Brother'

" The Days"

" The Nights"

" Addicted To You"

Parçaları 2009

Lazy Lace

Ryu

Alcoholic

Manman

Remixleri

Set Me Free (Avicii Remix)) - Phonat

Holiday (Avicii Remix) - Dizzee Rascal (Feat. Chrome)

New New New (Avicii Remix) - Bob Sinclar

2010

Bromance (Avicii's Arena Mix)

My Feelings For You

Seek Bromance

Remixleri

Gettin' Over You (Avicii Mix) - David Guetta (Feat Chris Willis,LMFAO & Fergie)

Gettin' Over You (Avicii's Dub Mix) - David Guetta (Feat. Chris Willis,LMFAO &Fergie)

Hang With Me (Avicii's Exclusive Mix) - Robyn

Escape Me (Avicii's Remix At Night) - Tiesto (Feat. CC Sheffield)

One Love (Avicii Remix) - David Guetta (Feat. Estelle)

2011

Street Dancer

Blessed (Feat. Shermanology)

Collide (Feat. Avicii) - Leona Lewis

Fade Into Darkness

Levels

Nothing With You

Penguin

So Excited

The Birth

Muja

Sound Of Now

Sunshine (feat. David Guetta)

You're Gonna Love Again (Feat. Nervo)

Remixleri

'Cookies With A Smile (Avicii Remix) Dada Life

Drowning (Avicii Remix) - Armin van Buuren

Derezzed (Avicii Remix) - Daft Punk

Every Teardrop Is A Waterfall (Avicii 'Tour' Mix) - Coldplay

Hide & Seek (Avicii Remix)) - Imogen Heap

2012

All You Need Is Love

Last Dance

Dancing In My Head (Feat. Eric Turner)

Two Million

Silhouettes

Put Your Piano On

Let Me Show You Love

Pastis (with Sebastien Drums)

I Could Be the One (feat. Nicky Romero)

Remixleri

Girl Gone Wild (Avicii's UMF Mix) - Madonna

Superlove (Avicii's Space Mix) - Lenny Kravitz

Mercy (Avicii's Arena Mix) - OneRepublic

2013

X You

Three Million (feat.Negin)

True Albümü'nden

Lay Me Down

Wake Me Up

Hope There's Someone

Heart Upon My Sleeve

Long Road To Hell

Edom

You Make Me

Hey Brother

Addicted To You

Dear Boy

Liar Liar

Shame On Me

2014

"The Nights"

"The Days"

2015

"Stories" Albümü'nden

"Waiting for Love"

"Pure Grinding"

"For a Better Day"

