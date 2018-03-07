Doğu Guta'daki silahlı gruplar Rusya'nın 'teslim olun, tahliye edelim' önerisini kabul etmedi

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Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki silahlı gruplar, Rusya'nın militanların silah bırakarak bölgeyi terk etmesi önerisini reddetti.

Reuters haber ajansı, Doğu Guta'daki gruplardan Ceyşül İslam'ın "Bu konuda herhangi bir pazarlık yok" dediğini aktardı.

Reuters'a konuşan Ceyşül İslam sözcüsü Hamza Birkdar, "Guta'daki gruplar, savaşçılar ve halk topraklarına sahip çıkıp savunmaya devam ediyor" dedi.

Pazartesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'dan yapılan açıklamada, Doğu Guta'daki silahlı grupların silah bırakması halinde aileleriyle birlikte bölgeyi terk etmelerine izin verileceğini, teslim olanlar için tahliye koridorları açılacağını söylemişti.

- BBC

Çatışmalar sürüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına karşın Doğu Guta'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Bölgedeki en büyük yerleşim yeri olan Duma kentinde yönelik hava operasyonlarına karşılık, bölgedeki slahlı grupların Şam'ın doğusundaki yerleşim yerlerine roket ve havan topu atmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Salı günkü hava operasyonlarında 25 sivilin hayatını kaybettiğini söylerken, Suriye devlet haber ajansı SANA, silahlı grupların attığı roket ve havan topları nedeniyle Şam'ın doğusunda üç sivilin öldüğünü, 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısının karşılık bulmaması üzerine İngiltere ve Fransa, Güvenlik Konseyi'ni bugün bir kez daha olağanüstü gündemle toplanmaya çağırdı.

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Doğu Guta'daki silahlı gruplar kim?

Bölgede dört silahlı grup etkin ve bunların dördü de İslamcı.

İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) : Bu örgüt Doğu Guta'daki en güçlü grup. 2011'de Zehran Alluş tarafından kuruldu. Alluş, Aralık 2015'te Doğu Guta'da bir toplantı sırasında hava saldırısıyla öldürüldü. Başlangıçta Liva el-İslam adıyla bilinen örgüt, 2013 yılında birkaç örgütün daha kendilerine katılmasıyla İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) adını almıştı. Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken İslam Ordusu kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor. İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın desteğiyle kurulduğu belirtiliyordu.

Bu örgüt Doğu Guta'daki en güçlü grup. 2011'de Zehran Alluş tarafından kuruldu. Alluş, Aralık 2015'te Doğu Guta'da bir toplantı sırasında hava saldırısıyla öldürüldü. Başlangıçta Liva el-İslam adıyla bilinen örgüt, 2013 yılında birkaç örgütün daha kendilerine katılmasıyla İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) adını almıştı. Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken İslam Ordusu kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor. İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın desteğiyle kurulduğu belirtiliyordu. Feylak el-Rahman : Doğu Guta'daki en büyük ikinci grup olarak görülen bu örgüt 2013 yılında, merkezinde yer alan Baraa Tugayı'na yeni birliklerin katılmasıyla oluştu. Örgüt Doğu Guta'nın batısındaki Kafr Batna, Eyn Tarma, Arbin, Hamuriya ve Madira gibi semtlerde güçlü varlığa sahip, Doğu Guta'ya batıdan açılan kapı olan stratejik Cobar'da da etkili. Feylak el-Rahman'ın Doğu Guta'nın üçte birini kontrol ettiği belirtiliyor.

Doğu Guta'daki en büyük ikinci grup olarak görülen bu örgüt 2013 yılında, merkezinde yer alan Baraa Tugayı'na yeni birliklerin katılmasıyla oluştu. Örgüt Doğu Guta'nın batısındaki Kafr Batna, Eyn Tarma, Arbin, Hamuriya ve Madira gibi semtlerde güçlü varlığa sahip, Doğu Guta'ya batıdan açılan kapı olan stratejik Cobar'da da etkili. Feylak el-Rahman'ın Doğu Guta'nın üçte birini kontrol ettiği belirtiliyor. Heyet Tahrir el Şam : Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), 2017'de muhtelif cihatçı örgütlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu örgütler arasında en güçlüsü ise eskiden El Kaide ile ilişkili olan Nusra Cephesi'ydi. Genel olarak Suriye'nin kuzeyinde etkin olan örgüt ülke çapında muhaliflerin kontrolünde bulunan yerlerde de varlığa sahip. Doğu Guta'da HTŞ'nin varlığının sınırlı olduğu, Cobar'da 500 savaşçısı olduğu belirtiliyor.

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), 2017'de muhtelif cihatçı örgütlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu örgütler arasında en güçlüsü ise eskiden El Kaide ile ilişkili olan Nusra Cephesi'ydi. Genel olarak Suriye'nin kuzeyinde etkin olan örgüt ülke çapında muhaliflerin kontrolünde bulunan yerlerde de varlığa sahip. Doğu Guta'da HTŞ'nin varlığının sınırlı olduğu, Cobar'da 500 savaşçısı olduğu belirtiliyor. Ahrar el Şam: Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde daha etkili olan Ahrar el Şam, Doğu Guta'da da Harasta semtini kontrol ediyor. Örgüt kısa süre önce yeni bir saldırıyla Harasta'da Suriye ordusuna ait bir üssü kuşatma altına aldı. Fakat Suriye ordusu üsse giden küçük bir koridoru tekrar kontrol etmeyi başardı. Ahrar el Şam'ın bu operasyonuna Feylak el Rahman ve HTŞ de destek verdi.

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