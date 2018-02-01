19 yıl önce yitirdiğimiz Barış Manço, şarkıları ve hala genç nesle yol gösteren sözleriyle anılıyor. Sevenleri büyük bir özlem ve saygıyla andıkları Barış Manço için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor.



Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Doğukan Manço paylaştığı fotoğrafa "Keşke hep sana böyle bakabilseydim" notunu düştü.

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