Mart ayında dolar kurunun 3.80 liradan 4’e yükselmesi başta ithal ürünler olmak üzere fiyatları artırınca satılan mallar üzerinden alınan KDV ve ÖTV’de önemli zıplamalar oldu. Böylece bütçe açığı mart ayında geçen yıl ile neredeyse aynı, 20.2 milyar lira düzeyinde kaldı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...

2017 Mart’ta açık 19.5 milyar lira olmuştu. Açığın azalmasında giderlerdeki yüzde 16.8 artışa karşın vergi gelirlerinin yüzde 24.2 yükselmesi etkili oldu. Vergi gelirlerindeki artışta ise özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) artışlar dikkat çekti. KDV yüzde 89, ÖTV yüzde 22, ithalde KDV yüzde 32.2 arttı. Bu artışlar ise ekonomide ve iç talepte süren canlılık nedeniyle satılan ürünlerin artışından daha çok kurdaki yükselişle açıklanabilir.

OTOMOBİL SATIŞLARI % 5.5, ÖTV İSE % 26 ARTTI

Çünkü örneğin Türkiye’de araç satışları mart ayında sadece yüzde 5.5 artmışken ÖTV artışının yüzde 26’ya tırmanması kur nedeniyle fiyat artışı kaynaklı vergi artışlarını ortaya koyuyor. Aynı şekilde dayanıklı tüketim mallarındaki ÖTV’nin yüzde 26 ve gazozlardaki artışın da yüzde 21’e ulaşması kur etkisini kanıtlayan etkenler. KDV’de bu kadar ayrıntı olmamasına karşın diğer dolaylı vergi olan ÖTV’deki gelişmeler KDV gelirlerindeki artışın da büyük oranda kurdan kaynaklandığını gösteriyor.

Martta bütçe giderleri ise şubat ayına göre fazla artmadı ve 68.4 milyar lirada kaldı. Şubat ayında da gider 82.8 milyardı. Ocak-Mart dönemine bakıldığında da bütçe açığı 20.4 milyar lira ile geçen yılki 14.9 milyar liraya göre yüzde 37 arttı.

MART AYINDA KDV GELİRİ YÜZDE 89, ÖTV % 22.4 ARTTI

AĞBAL: TAHSİLAT ARTIŞI DA ETKİLİ OLDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte vergi gelirleri yüzde 19.9 artarak 145.8 milyar TL olurken faiz dışı giderler yüzde 17.6 artarak 165.6 milyar TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin OVP’de öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir” dedi.

AYLIK AÇIK YÜZDE 37 TIRMANDI

Üç ayda bütçe gelirleri yüzde 15.7 artarak 167.4 milyar lira, giderler ise yüzde 17.7 tırmanarak 187.9 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri Ocak-mart döneminde marttaki artışın etkisiyle yüzde 20 arttı. Üç ayda 1456.8 milyar lira vergi toplandı. Yılın ilk çeyreğinde de ÖTV geliri yüzde 13.4, ithalde alınan KDV yüzde 21.4 ve dahilde alınan KDV ise yüzde 20.3’lük yükseliş sergiledi.