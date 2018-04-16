Dolar, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1.30 yükselerek tüm zamanların rekorunu Çarşamba günü kırmıştı.

Geçen haftanın ilk işlem gününe 4.04 seviyelerinden başlayan Dolar/TL salı günü Ruble'deki sert düşüşün etkisiyle 4.13'ü aşarak rekor kırdıktan sonra gün içinde 4.11 seviyelerine gevşedi.

Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden "Hazır ol Rusya, füzeler Suriye'ye geliyor" açıklamasını yaptıktan sonra Dolar/TL 4.14'lü seviyelerden sıçrayarak 4.1934 ile tüm zamanların rekorunu kaydetti. Kurda günlük yükseliş yüzde 1.85'i bulmuştu.

Perşembe günü öğleden sonraki saatlerde siyasetin ve Merkez Bankası'nın mesajlarıyla 4.10'un altına gerileyen dolar paritesi günü 4.11 seviyesinden tamamlamasının ardından Cuma günü daha da gevşeyerek 4.08 civarına inmiş ve haftayı 4.09 ile kapamıştı.

16 Nisan haftasında dolar, geçtiğimiz haftanın son günüyle devam eden yatay seyrini sürdürüyor. 16 nisan sabahı saat 07:20'de dolar / TL 4.0966 oldu. Euro ise 5.0550 TL'den el değiştiriyor.

Üst düzey bir bankacı, "TL'deki sert satış baskısı şu an için durmuş görünüyor. Burada iki etken öne çıkıyor. Birincisi Suriye'de kısa vadede çatışma beklentisi azaldı. İkincisi ise ekonomi yetkililerinden gelen açıklamalar bir kademe kuvvetlendi" dedi.

Piyasalar bu hafta açıklanacak işsizlik rakamı, ABD'de sanayi üretimi, euro bölgesi enflasyon verilerini takip edecek.