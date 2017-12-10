Dolunay 23. bölüm ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde Nazlı ve Ferit sonunda birbirlerine açılıyorlar. İkili açıldıktan sonra kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışırken mutluluk sarhoşu olmuş bir vaziyettedir. İşte Dolunay 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DOLUNAY 23. BÖLÜM FRAGMANI: NAZLI VE FERİT'İ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Dolunay 23. bölümde:

Nazlı ve Ferit nihayet birbirlerine açılmışlardır. İkisinin de en büyük isteği kaybettikleri zamanı telafi etmek olur. Ferit ve Nazlı aşklarını özgürce yaşamaktadır artık. Onların bu hallerini etrafındakiler de şaşkınlıkla seyreder.

Ferit ve Nazlı mutluluk sarhoşuyken hayat da onlara yeni sürprizler hazırlamaktadır.

Dolunay 23. 2. bölüm fragmanı;

Dolunay 23. bölüm fragmanı;

DOLUNAY 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Nazlı düşüncelerini toplamak için biraz uzaklaşmak ister. Son zamanlarda olanlardan sonra Ferit onu yalnız bırakmak istemez, peşinden gider. Küçük bir kasabada, doğanın içinde baş başa kalan ikilinin konuşmaktan başka çaresi yoktur.

Aşkın ve gururun çarpıştığı bu karşılaşmada kazanan hangisi olacaktır? Nazlı ve Ferit bu sorunun cevabını ararken İstanbul’da onları bekleyen bir sürpriz vardır

DOLUNAY OYUNCULARI

Can Yaman (Ferit)

Özge Gürel (Nazlı)

Hakan Kurtaş (Deniz)

Necip Memili (Hakan)

Öznur Serçeler (Fatoş)

İlayda Akdoğan (Asuman)

Türkü Turan (Alya)

Alara Bozbey (Demet)

Balamir Emren (Engin)

Berk Yaygın (Tarık)

Özlem Türay (İkbal)

Alihan Türkdemir (Bulut)

Yeşim Gül (Leman)