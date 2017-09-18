ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından BM'de düzenlenen "BM Reformu" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, kuruluşun yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini söyledi.
Donald Trump konuşmasına, BM'nin hemen yanındaki "Trump Tower'ı" ima ederek "Caddenin karşısından bakınca büyük potansiyel görüyorum." diyerek başladı.
Temsil edilen kişilere daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini de vurgulayan Trump, BM'nin kalkınma, yönetim, barış ve güvenlik konularında daha iyi işler ortaya koyabileceğini ifade etti.
"KÖTÜ YÖNETİM NEDENİYLE POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYAMADI"
BM'nin muhtaçlara yardım ve barışı koruma gibi çok saygın vazifeleri olduğunu kaydeden Trump, "Birleşmiş Milletler, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı. 2000 yılından bu yana BM'nin normal bütçesi yüzde 140, personel sayısı da ise iki katından fazla artmasına rağmen bu yatırımla orantılı neticeler göremiyoruz." dedi.
BM'nin bürokrasi yerine insanlara odaklanması gerektiğini belirten Trump, "BM'nin dünyadaki insanların tekrar güvenini kazanmasını istiyoruz. Bunun için BM bütün yönetim birimlerini hesap verebilir hale getirmeli, süreç yerine sonuçlara odaklanmalı." diye konuştu.
Trump, BM bütçesine yapılan katkıların da orantılı olması gerektiğini kaydederek "BM'de hiçbir üye ülke tek başına orantısız külfet omuzlamamalı. Bu finansal olarak da askeri olarak da orantısız olmamalı." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bürokrasinin azaltılması, sistemin yenilenmesi ve BM'nin ana misyonunu daha iyi yapması için kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.
128 ÜLKE İMZALADI
Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de bugünün BM reformu için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.
Haley, ABD'nin hazırladığı ve bütçe, bürokrasi ve yönetim konularında yapılması istenen reformlara odaklanan 10 maddeden oluşan BM reformu deklarasyonuna 193 üyenin tamamının destek vermesini beklediklerini kaydederek reform için tüm ülkelerin birlik olmasının önemli olduğunu söyledi.
Söz konusu reform deklarasyonunu 128 ülkenin imzaladığı, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden Fransa, Rusya ve Çin'in imzacı ülkeler arasında olmadığı belirtildi.
- donald trump
- BM
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.