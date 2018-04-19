İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) ‘Hayat ve Biz’ isimli sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabının ilk sergisi açıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı desteğiyle hayata geçirilen serginin açılış töreninde, Pink Floyd’un efsane ismi Rogers Waters’ın İZEV’e bağışlayıp 2 yıl kullanım hakkı verdiği “Another Brick in the Wall (Yaşam Hakkı-Duvar” şarkısının klip lansmanı da yapıldı.

Şarkının Türkçe versiyonunun seslendirilmesine destek olan Kubat, Koray Avcı ve Yavuz Dizdar’ın da katıldığı davette, İZEV’li gençler “Hayatın her alanında biz de varız!” mottolarını bir kez daha yineledi. İlk kez dün akşam gerçekleştirilen lansmanda gösterilen şarkının klibi için kameralar karşısına geçen İZEV’li gençler, zihinlerdeki duvarı yıkmayı amaçlıyor. Şarkının Türkçe versiyonunun seslendirildiği klipte Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi sanatçılar da yer aldı.

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