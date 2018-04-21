23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için yeni deneyimler sunan etkinlikler keşfedilmeyi bekliyor. Çocukların hem yaratıcı yeteneklerini destekleyen hem de ortaya birlikte yapılmış eserler çıkarmalarını sağlayan atölye programları dolu dolu içerikleriyle öne çıkıyor. HT Cumartesi'den Selin Özavı Tokçabalaban'ın haberi...

Eğlenceli ve yaratıcı atölyeleriyle çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, ünlü ressamların meşhur eserlerini tanıtan çalışmalardan matematikle sanatı buluşturan programlara hayal gücünü destekleyen birçok seçenek sunacak.

Rahmi Koç Müzesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Otomobil Boyama Şenliği’ne tüm çocuklar davetli. 5-9 yaş arası çocuklar için etkinlik, saat 14.00’te başlıyor. Etkinlik ziyaretçilere ücretsiz ama katılım sınırlı olduğu için önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var.

İstanbul Oyuncak Müzesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yaşını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda coşkuyla kutlayacak. 13. yaşına girecek olan müzenin dopdolu 23 Nisan programı, konuklarını çocuk olmanın keyfini çıkarmaya davet ediyor. Program, Faber-Castell’in Yaratıcılık İstasyonu’nun kapılarını açmasıyla başlayacak. Farklı malzeme ile karşılaşacak çocuklar özgürce yaratıp ortaya eserler koyacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yarın gerçekleştireceği Ritim Atölyeleri ile kutlayacak. Ritim eğitmeni Hakan Musluoğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirilecek atölyede çocuklar dünyanın farklı yerlerinden toplanan enstrümanları tanıyacak.

Yaratıcı kültür kampüsü Bomontiada’da yarın Çocuklar Rengârenk Festivali gerçekleşecek. Özel atölyeler, tiyatro ve müzik performansı ile çocuklar kendi bayramlarını doyasıya yaşayacak. İstanbul Lindy Hoppers ile Çocuklar İçin Dans Atölyesi’nde solo jazz ve charleston danslarını öğrenecek; Sedat Girgin ile Çizim Atölyesi, Masa Tiyatrosu, Pöti ve Gökçe Gökçeer’in maceraları atölyesinde kendilerini sanatla birçok farklı şekilde ifade edebilecek.

Pera Eğitim, bugün Çağdaş Drama Derneği’nin işbirliğiyle ‘Zamanda Yolculuk’ ve ‘Masalın Perisi: Pera Müzesi’ etkinlikleriyle çocukları aileleriyle birlikte masalın büyülü yolculuğuna çıkaracak. Pera Film de 21-24 Nisan’da yaratıcılığın coşkusunu yansıtan ‘Hayal Gücüm Benim Gücüm!’ film programını sunacak.

Endless Art Taksim, yarın 23 Nisan’da Çocuk Ritim Ayölyesi’nde çocukları müzik ve dansla buluşturacak.

Arkas Sanat Merkezi’nin kukla atölyesindeyse, çocuklar günlük objelerden kukla karakter yaratmayı öğrenecek. İstanbul Modern Çocuk Atölyeleri’nin Akasya’da düzenleyeceği etkinliklerle minik misafirler sanatla buluşacak.

Migros, Devlet Tiyatroları ile 24 yıldır sürdürdüğü işbirliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturacak. Bu yıl 17-25 Nisan tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya ve Van olmak üzere 11 şehirde gerçekleşecek olan Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği’ne, tüm çocuklar davetli. Ve şenliğe katılım çok kolay. Migros mağazalarını ziyaret eden herkes, kasalardan aldıkları rezervasyon fişlerini Devlet Tiyatrosu gişelerinden ücretsiz bilete çevirebilecek.

Genç tiyatro izleyicileri için yollara düşen bir diğer tiyatro gösterisiyse Anadolu’nun birçok ilinde, değişik programlarla 17 yıldır il il dolaşarak çocukları sanatla buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Kırmızı Başlıklı Kız isimli oyunu.

Nesin Vakfı, geleneksel hale gelen 23 Nisan Şenliği’nin bu sene 18’incisini düzenleyecek. Şenliğe okullar kendi etkinlikleriyle katılırken çocukları resim atölyesinden duvar boyamaya, seramik atölyesinden uçurtmaya ve ritimden masal çadırına pek çok etkinlikle renklenecek dopdolu bir gün bekliyor.

3. Sinemasal Fener-Balat Çocuk Festivali de bayramın neşe içinde, şenlik havasında geçmesi için huzurlarda. ‘Hayata Başka Bak!’ sloganıyla 21-22 Nisan’da düzenlenecek. Açık hava film gösterimlerinden masal, yüz boyama, resim, kukla, tiyatro atölyeleri ve açık hava tiyatrosuna birçok farklı aktivite katılımcıları bekliyor.

Mall of İstanbul, 23 Nisan’ı Kidztival Çocuk Festivali ile kutlayacak. Bilim atölyelerinden oyunlu klasik müzik konserine etkinlikler, 21-23 Nisan tarihleri arasında çocuklarla buluşacak.

Marmara Forum Çocuk Kulübü, 23 Nisan coşkusunu şölene dönüştürecek... Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri için eğlenceli ve eğitici etkinlikler arasında dünya dansları gösterileri, Bubble Show ve fazlası yer alıyor.

Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dopdolu bir program sunacak. Üç farklı yerde, 4 gün boyunca sürecek etkinliklerle çocuklar bayramlarını doyasıya eğlenerek kutlayacak. Müzik, tiyatro ve gösterilerle dolu programda, illüzyonist ve jonglör Kerem Eser de Şişlili çocuklarla buluşacak.

Sarıyer Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 11 ve 8 ilden toplam 526 çocuğu misafir edecek. Etkinlikler bir hafta boyunca kortej yürüyüşleri, halk oyunları performansı, geziler ve atölye çalışmaları ile devam edecek.

Kartal Belediyesi’nin 23 Nisan kutlama programında çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak. Kartal Meydanı’nda buluşacak minikler, gösterileri izledikten sonra yüz boyama, maske, palyaço, şişme oyun parkı ve eğlenceli atölyelerle 23 Nisan coşkusunu ve gururunu doyasıya yaşayacak.

KidzMondo, Kidz Fest ile birbirinden renkli etkinliklerle çocukları ağırlayacak. 20-29 Nisan tarihleri arasında; Hip-Hop ve R&B dans gösterileri, bando turları, yüz boyama etkinlikleri ve daha pek çok aktivite çocuklarla buluşacak; ‘En İyi Arkadaşım’ ve ‘Gizemli Ev’ tiyatro oyunları sahneye taşınacak.

Ege Perla, 23 Nisan’da İzmirli çocukları Ege Perla Uçurtma Şenliği’nde bir araya getirecek. Tüm gün sürecek etkinlikte birbirinden renkli uçurtmaları kendi beğeni ve zevklerine göre renklendirecek olan çocuklar, Ege Perla’da tam bir bayram coşkusu yaşayacak.

Kütahya Porselen, 23 Nisan’a özel Elden Ele Projesi’yle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Afyon, Kütahya başta olmak üzere birçok ildeki meydan ve AVM’lerde çocuklara 10 bin kitap dağıtacak. Çocuklar kitapları okuduktan sonra başka bir arkadaşına hediye edecek.

Çocukları buluşturacak bir başka etkinlikse No: 1903’te düzenlenecek Çocuk ve Bebek Şenliği. Marangoz atölyesinden oyuncaklara gün boyu eğlence çocukları bekliyor.

YETENEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklar için düzenlediği Benim Profilo’m Resim Yarışması’na başvurular 30 Nisan’a kadar devam ediyor. Çocukların hayal güçlerini resmetmelerine olanak veren ve bu yıl üçüncü yaşını kutlayan, yarışmanın 2018 teması ‘Geleceğin Profilo’su’. Mövenpick Hotel Istanbul, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 5-10 yaş grubu çocuklar için çikolata yapımı kursu düzenleyecek. İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Feyzullah Aksoy tarafından düzenlenecek olan kursta çocuklar, çikolata yapımının sırlarını keşfedecek. Mutfağa meraklı çocuklar için diğer bir etkinlikse Elite World Business Hotel’in İtalyan restoranı L’Oliva’da gerçekleştirilecek. Çocuklar mutfağa girip pizza ustası olacak.