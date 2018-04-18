İstanbul'da yaşayan Tolga Aras, drone cihazına karton bardaktaki çayı iple bağladı.

İHA'nın haberine göre Hedefine teslim edilemeyen karton bardaktaki çay yoldan geçen vatandaşa teslim edileceği esnada düşerek parçalandı. Türkiye'de drone ile ilk çay servisi denemesi başarısız olurken ilginç görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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