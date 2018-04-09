Beylikdüzü sahilinde uçan drone’a sahildeki başıboş köpeklerin merakı, renkli görüntüler oluşturdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre drone’u hareketlerine göre takip eden köpekler, hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştı.

Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı, drone kamerasıyla kaydedildi. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone’a yaklaşmaya çalışan köpekler, kimi zaman da hızla peşinden koşturdu.

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