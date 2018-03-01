Edinilen bilgiye göre, Türk, istifa dilekçesini parti genel merkezine iletti. Dilekçesinde, seçim ittifaklarının görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılabileceğine işaret eden Türk, başka türlü ittifakların DSP'nin programı ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağını belirtti.

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Türk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, "hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabilecekleri" açıklamalarına atıfta bulunarak, bu nedenle istifa ettiğini kaydetti.