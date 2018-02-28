DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim ittifakıyla ilgili olarak KRT televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Aksakal, ittifakla ilgili kriterine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Siyasi partiler devleti yönetmek için kurulur ve tek başlarına çıkarlar. Karşınızda çoklu bir yapı çıkmaya çalışırsa burada umut edilen parlamentoda devleti yönetmeye talip oldukları için yol yöntem ararlar.

DSP için seçimlere katılan hiçbir partinin bir mesafesi yoktur bize. CHP'ye yakınız, AK Parti'ye uzağız diyemeyiz. Yetkili kurullar tartışır, o yapı içinde seçimlere katılır. CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi, AK Parti ve MHP gibi ittifakın içinde yer almayız gibi ön koşulumuz da yok.

B PARTİSİ "30 MİLLETVEKİLİ VERELİM" DEDİĞİNDE...

A partisi dedi ki 'sizinle ittifak yapalım. Size 10 milletvekili verelim'. B partisi de '30 milletvekili verelim' dediğinde biz saf değiliz, 10 vekili verelim diyenle niye gidelim oralarda bocalayalım. Bu ittifaklar parlamento seçimleri için."

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