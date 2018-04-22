Bugün 22 Nisan Dünya Günü! Google bugüne özel ' DOODLE' hazırlayarak kullanıcıların Dünya Günü'nü kutladı. Dünya Günü ilk olarak nerede kutlanmıştır? Dünya Günü fikri kime aittir? Google, 22 Nisan Dünya Günü için hangi açıklamalarda bulundu? İşte ayrıntılar...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ AÇIKLAMASI

“Bugün dünyada umutlu olduğumuz ve dünyadaki hayatı korumak için üzerimize düşen görev çok önemli. Bu Dünya Günü Google Doodle’ın dünyanın dört bir yanındaki insanlar için hala savaşmaya değecek çok şey olduğunu hatırlatması için ümit ediyorum... Hep beraber çalıştığımız için, çok geç olmadığını umuyorum herşeyi bu güzel gezegen için yapmalıyız ”

Jane Goodall

1970 yılında, 20 milyon Amerikalı bir mesaj vermek için bir araya geldi: Çevremiz bizi koruyor ve biz de bunu sürdürmek için çalışmalıyız. O zamandan beri, Dünya Günü, dünyanın dört bir yanında sürdürülebilir bir geleceğe doğru çalışan milyonlarca harekete neden oldu. Bu dayanışma günü, herkesin daha iyi bir gezegene katkıda bulunma biçimlerine ışık tutuyor.

Günümüzün Dünya Günü Doodle'ı, gezegenin en etkili savunucularından biri ile birlikte yaratıldı: Etholog (hayvan davranışları uzmanı), koruma uzmanı, aktivist ve hayvan sevgilisi Dr. Jane Goodall, hayatını çalışmalarımıza ve çevremizi korumaya adadı.

Günümüzün Doodle'sında Dr. Goodall, kişisel mesajını 2018 Dünya Günü'nde dünyaya aktarıyor, ilhamını ve gezegenimizde olumlu bir etki yaratabilmek için neler yapabileceğimizi de içeriyor. O şunları paylaşıyor: “Bugün dünyada önemliyiz, umutluyuz ve dünyadaki hayatı korumak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu Dünya Günü’nün Google Doodle’ın dünyanın dört bir yanındaki insanlar için savaşmaya değecek çok şey olduğunu hatırlatması için umutluyum. O kadar güzel ki, çok güzel insanlar, tür ve çevrelerini korumaya yardımcı olmak için zararı tersine çevirmek için çalışıyorlar. Ve JGI's Roots & Shoots'taki gibi çok fazla genç var. Program, bunu daha iyi bir dünya yapmaya adamıştır. Hep birlikte çalışmamızda, bu güzel gezegen için hepimizin bir parçası olursak, etrafımızı çevirmek için çok geç olmadığını umuyorum. ”

Jane Goodall Enstitüsü hakkında

Şempanze türünün hayatta kalmasının tehdit altında olduğunu keşfettikten sonra, Dr. Jane Goodall 1977'de Jane Goodall Enstitüsü'nü kurdu. Bu, insanların korunmasına, insanların, hayvanların ve çevrenin yaşamlarını iyileştirerek, her biri ile olan ilişkilerini onurlandıran, tür korumaya yönelik çığır açan bir yaklaşım kullanıyor. JGI, Gombe'deki saha araştırmasına devam ediyor ve Dr. Goodall'ın koruma, eğitim ve savunuculuk konusundaki yenilikçi yaklaşımını temel alıyor. 1991'de, JGI'nın 100 kadar ülkede gençleri koruma aktivistleri ve merhametli vatandaşlar olarak günlük yaşamlarında yönlendiren küresel gençlik programı Roots & Shoots'u yarattı.

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