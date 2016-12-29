29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Uruguay Gregorio Alvarez
DÜNYA

Uruguaylı diktatör Alvarez, hayatını kaybetti

Uruguay'ın eski diktatörü General Gregorio Alvarez'in, 14 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 21:08:59 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 10:16:18 AA

Uruguay'ın eski diktatörü General Gregorio Alvarez, 91 yaşında öldü.

Hava Kuvvetleri Merkez Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hapishanede olan Alvarez'in 14 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede 1973'te yapılan darbede yer alan Alvarez, 1978'de Genelkurmay Başkanı olmuştu. 1981'de Devlet Başkanlığı görevine gelen Alvarez, 1984'te yönetimi sivil bir hükümete devretmeyi kabul etmişti.

Askeri rejim sırasında insanlık suçu işlemekten hakkında açılan dava çerçevesinde 2007 yılında tutuklanarak cezaevine konulan eski diktatör Alvarez, 2009 yılında 37 siyasi mahkumun Buenos Aires'ten Montevideo'ya kaçak yollardan getirilmeleri ve öldürülmelerine yardımcı olmak suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kanada’da binlerce deniz canlısı kıyıya vurdu
DÜNYA

Binlerce deniz canlısı kıyıya vurdu
Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama
DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır
DÜNYA

"Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır"
'Kerkük'te Türkmenlerin can güvenliği tehlikede'
DÜNYA

'Kerkük'te Türkmenlerin can güvenliği tehlikede'
Sahibini ambulansta bile yalnız bırakmadı
DÜNYA

Sahibini ambulansta bile yalnız bırakmadı
ABD'den BMGK'nın İsrail kararı hakkında açıklama
DÜNYA

ABD'den BMGK'nın İsrail kararı hakkında açıklama
Azerbaycan Ermenistan sınırında sıcak temas
DÜNYA

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SINIRINDA SICAK TEMAS
Pazar yerine DEAŞ saldırısı
DÜNYA

PAZAR YERİNE DEAŞ SALDIRISI
Erdoğan'la Putin ateşkese saatler kala görüştü
DÜNYA

ERDOĞAN'LA PUTİN ATEŞKESE SAATLER KALA GÖRÜŞTÜ

ABD iki Rus temsilciliğini kapatıyor! 35 diplomata sınır dışı kararı
DÜNYA

ABD'DEN FLAŞ RUSYA KARARI! SINIR DIŞI...
Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı
DÜNYA

SURİYE'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI
DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Candal öldürüldü
DÜNYA

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A RAKKA'DA BÜYÜK DARBE!