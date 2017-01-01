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DÜNYA

Reina'da terör saldırısına Putin'den taziye mesajı

Ortaköy'deki Reina'da 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti

01 Ocak 2017 Pazar, 09:51:27 Güncelleme: 13:04:36

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve 39 kişinin öldüğü , 65 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taziyelerini iletti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

Rus lider, Rusya'nın Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti. Putin, "Yılbaşı kutlamalarının ortasında sivil insanların katledilmesinden daha kötü suçları hayalde canlandırmak çok zor. Ancak insani ahlaki kavramlar teröristler için son derece yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlılıkla karşılık vermek" ifadelerini kullandı.

OBAMA'DAN TAZİYE MESAJI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Sözcü Eric Shultz, yaptığı yazılı açıklamada, Hawaii'de tatilde bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın, "Saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar için başsağlığı dilediğini" belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'da saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Obama, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdi.

NATO GENEL SEKRETERİ SALDIRIYI KINADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Reina'da meydana gelen saldırıyı kınadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'YLE TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA HALİNDEYİZ

AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirtti.

Sözcü Toner, yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, şunları kaydetti:

"Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır."

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Bu terör eylemi kuyruk acısının bir sonucudur. Pes etmemeliyiz.
  • Misafir 4 saat önce
    timsah gözyaşları...
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