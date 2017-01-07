Gambiya'da siyasi kriz büyüyor

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 1 Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz büyüyor.

Seçimin galibi Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow'un 19 Ocak'ta iktidarı devralması planlanırken seçim sonuçlarına itiraz eden mevcut Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in koltuğunu bırakmamaktaki ısrarı krizin tırmanmasına neden oluyor.

Jammeh'e ulusal ve uluslararası alanda iktidarı bırakması için çağrı yapılıyor.

Gambiya'nın Türkiye, İspanya, Belçika, ABD ve Rusya gibi çeşitli ülkelerdeki 11 büyükelçisi, seçimi kaybeden Jammeh'e görevi bırakması çağrısında bulundu.

Jammeh ise görevini bırakması talebinde bulunan Dakar Büyükelçisi Momodou Nije'ye resmi yazı göndererek görevinden istifa etmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Jammeh'i barışçıl bir şekilde yenilgisini kabul etmeye çağırdı.

ECOWAS ve Avrupa Birliği (AB), siyasi kriz nedeniyle Gambiya'daki seçimi boykot ettiklerini açıkladı. ECOWAS, Gambiya'da 2011'deki devlet başkanlığı seçimini de boykot etmişti.

SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Seçim Komisyonu Başkanı Alieu Momar Njai'nin artan baskılar nedeniyle ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Njai'nin yeğeni, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amcam ülkeyi terk etmek istemiyordu ancak ailesinin ısrarıyla yurt dışına çıkmak durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Njie, Jammeh'e destek veren askerlerin seçim sonrası Ulusal Seçim Komisyonu binasına girerek kendisinin ve tüm çalışanların dışarı çıkmasını istediğini ve çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.

BASINA MENSUPLARINA BASKILAR

Seçim öncesi devlet televizyon ve radyo yayıncılarından Momodou Sabally, Bakary Fatty ve gazeteci Alhagie Manka'nın tutuklanması talimatını veren Jammeh, seçimin ardından da 3 radyonun kapatılmasını emretti.

İnsan hakları gözlemcileri, üç gazetecinin muhalefet parti adaylarının açıklamalarını televizyon ve gazetelerde yayımladıkları için tutuklandıklarını ileri sürdü.

Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIA), Jammeh'in talimatları doğrultusunda Hilltop, Afri ve Taranga radyolarını hiçbir gerekçe göstermeden kapattı.

JAMMEH'E ORDUDAN DESTEK

Öte yandan Savunma Bakanı General Ousman Badgie, başkanlık seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'e sadakat ve desteklerinin devam ettiğini açıkladı.

Badgie, hükümet yanlısı "Daily Observer" gazetesinde yayımlanan yeni yıl mesajında, "Silahlı kuvvetler, Devlet Başkanımıza, hükümete ve Gambiya halkına desteklerini ve sadakatini devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Gambiya'da 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 45'ini alan Barrow kazanmıştı.

Mayıs ayında kurulan Gambiya Demokratik Kongresi (GDC) lideri Mama Kandeh oyların yüzde 17'sini toplarken 22 yıldır iktidarda olan Jammeh'ın oy oranı yüzde 36'da kalmıştı.

Seçimin ardından önce yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Yüksek Mahkemeye itiraz etme kararı almıştı.

1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.