Başbakan Yıldırım Peşmerge güçlerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Irakın Erbil kentindeki Zerdek Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile Irakın Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zerdek Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.