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Filistin Başkanı Abbas'tan Trump'a çağrı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'de başkanlığa seçilen Trump'a, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" gibi bir adım atmaması çağrısında bulundu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:12:02 Güncelleme: 18:18:55 AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'a, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" gibi bir adım atmaması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, ABD Büyükelçiliğinin İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması tartışmalarına ilişkin Abbas tarafından Trump'a gönderilen mesajda, bu çerçevede atılacak muhtemel bir adımın tehlikeleri konusunda uyarı yapıldı.

Mesajında "böyle bir kararın barış süreci, iki devletli çözüm ve bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde yıkıcı etkiler bırakacağına" dikkati çeken Abbas, "İşgal yönetiminin Doğu Kudüs'e ilhak edilmesi kararının, haksız, hükümsüz ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu kaydetti.

Abbas ayrıca Rusya, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ve Arap Birliği'ne de çağrıda bulunarak, tüm taraflardan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda atılacak muhtemel adımlara karşı durmalarını ve bunun engellenmesi için her türlü çabayı göstermelerini talep etti.

Abbas ayrıca uluslararası toplumun İsrail'i, "uluslararası hukuka, insan haklarına ve uluslararası meşruiyete" bağlı kalmaya zorunlu tutmasını istedi.

ABD'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASI

ABD yönetiminin, 1995 yılında imzalanan Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre ülkedeki elçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ertelendi.

ABD başkanlığına seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise seçim sürecinde, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıktıklarını belirterek tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman ise Trump'ın sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu. Ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.

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