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DÜNYA

77 kişiyi öldürdü, mahkemede Nazi selamı verdi!

Norveç'te 2011 yılında düzenlediği silahlı saldırıyla 77 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik, mahkemede Nazi selamı verdi

10 Ocak 2017 Salı, 16:48:01 Güncelleme: 16:50:06 HABERTURK.COM

Norveç'te 2011 yılında, Utoya Adası'na düzenlediği silahlı saldırıyla 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile ilgili temyiz duruşması görüldü.

Cezaevinde insani haklarının kısıtlandığı iddiasıyla mahkemeye başvuran 37 yaşındaki Breivik, duruşmada Nazi selamı verdi.

Duruşmada savunma yapan hükümet yetkilileri, aşırı sağcı Breivik'in sadece güvenlik nedeniyle diğer mahkumlardan ayrı bir bölümde tutulduğunu belirtti. Temyiz duruşmasının 6 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Breivik, 2011 yılında Utoya adasına ağır silahlar ve el bombalarıyla saldırmış adadaki 77 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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