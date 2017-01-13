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DÜNYA

Irak ordusu Musul'da DEAŞ'ın en önemli üssüne girdi

Musul Üniversitesi'ne giren Irak özel güçleri ile terör örgütü DEAŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 17:02:11 Güncelleme: 17:15:09 HABERTURK.COM

Irak özel güçleri, Musul operasyonu kapsamında bugün kentin kuzeydoğusundaki Musul Üniversitesi'ne girdi ve Dicle Nehri üzerindeki ikinci bir köprüyü ele geçirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre terör örgütü DEAŞ militanları, 2014'te Musul'u ele geçirdiğinde Musul Üniversitesi'nin de kontrolünü almıştı.

Reuters muhabiri, kampüs içinde şiddetli çatışmalar gördüğünü bildirdi.

ABD destekli Musul operasyonu kapsamında Iraklı güçler yaklaşık üç ayda kentin doğusundaki çoğu bölgeyi geri aldı.
Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesiyle, örgütün Irak'ta ilan ettiği 'hilafetin' de sonunu geleceği düşünülüyor.

Irak Terörle Mücadele Servisi (CTS) komutanı Sami al-Aridhi, Musul Üniversitesi'nin DEAŞ için en önemli üs olduğunu söyledi.

Al-Aridhi, Iraklı güçlerin üniversitenin içlerine doğru ilerlemekte olduğunu kaydetti.

 

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