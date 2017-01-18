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Türk ve Rus jetlerinden DEAŞ'a karşı ortak operasyon!

Türkiye ve Rusya'dan DEAŞ'a karşı operasyon...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:05:42 Güncelleme: 17:42:50 HABERTURK.COM

Reuters'ın Interfax'a dayandırdığı haberine göre Türk ve Rus jetleri Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon başlattı.

Operasyonun, Halep kırsalında yer alan El Bab kentine düzenlendiği bildirildi.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre Rusya ve Türkiye'nin koordineli olarak gerçekleştirdiği ilk hava operasyonu oldu. 

Toplamda 9 Rus uçağı ve 8 Türk jetinin katıldığı aktarıldı.

Öte yandan toplam 9 sorti yapıldığı ve 36 DEAŞ hedefinin vurulduğu kaydedildi. 

İlerleyen günlerde Türkiye ve Rusya'nın operasyonları sürdürmeyi planladığı aktarıldı. 

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.

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