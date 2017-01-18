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Donald Trump Obamacare'i iptal edecek

Donald Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Thomas Price, Obamacare uygulamasının iptal edileceğini açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:16:21 Güncelleme: 22:20:37 AA

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Thomas Price, ülkede Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun parça parça iptal edileceğini söyledi.

20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'ın kabinesine seçtiği isimlerin ABD Senatosundaki oturumları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığına aday gösterilen Thomas Price, Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesinin önüne çıkarak, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Price'ın adaylığına yönelik onay süreci kapsamında gerçekleştirilen oturumda, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın en büyük mirası olarak nitelenen Düşük Maliyetli Sağlık Reformu'nun iptaline ilişkin soruların öne çıktı.

Price, kamuoyunda Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun iptalinin parça parça gerçekleşeceğini ve Medicare'i (yaşlılar için devlet sağlık sigortası) etkilemeyeceğini dile getirdi.

"Hiç kimse Amerikalıların ayağının altındaki halıyı çekmeye çalışmıyor" diyen Price, “Sağlık sigortasına sahip kişilerin mevcut poliçelerini koruması ve kendileri ve aileleri için istedikleri daha iyi seçeneklere sahip olmasının kesinlikle mecburi olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Price, ayrıca Obamacare tartışmalarının sağlık sisteminin önceliği olması gereken hastalardan uzaklaştığı eleştirisinde bulundu.

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