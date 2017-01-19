Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmelerine katılması için ABD'ye davet gönderdiklerini açıkladı.

Lavrov dün yaptığı açıklamada, Astana'ya rejim temsilcileri ile Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasına imza atan silahlı muhalif grup temsilcilerinin katılacağını belirtmiş ve ABD'ye davet yollanacağını söylemişti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Astana'daki görüşmelere dışişleri ve savunma bakanlığından yetkililerin göndereceklerini bildirdi.