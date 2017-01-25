25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
BM İsrail filistin
DÜNYA

BM'den İsrail'in yeni konut kararına tepki

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici

25 Ocak 2017 Çarşamba, 01:37:57 Güncelleme: 01:41:50 AA

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay verilmesinden duyulan endişe dile getirilerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı bulunmadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyinin kararına rağmen İsrail'in yeni yerleşim birimlerinin inşasına onay vermesine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

"İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici" değerlendirmesinde bulunan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de İsrail'in bu kararından endişe duyduğunu ifade etti. Dujarric, "Genel Sekreter'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı yok." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü toplanan bakanlar kurulunda aldığı kararla, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini durduran bütün şartları kaldırmıştı.

İsrail bununla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.

Trump da seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Filistin'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
DÜNYA

Filistin'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
DÜNYA

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Trump yönetiminden Ortadoğu için kritik geri adım!
DÜNYA

Trump yönetiminden Ortadoğu için kritik geri adım!
Obama hakkında Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası
DÜNYA

Obama için Filistin iddiası
Almanya'dan İsrail'e eleştiri
DÜNYA

Almanya'dan İsrail'e eleştiri
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
DÜNYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?
DÜNYA

FİRST LADY'NİN BİR ANDA YÜZÜ DÜŞTÜ! TRUMP O SIRADA NE SÖYLEDİ?
Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın
DÜNYA

BRÜKSEL'DE YABANCI SAVAŞÇI OPERASYONU! 8 EVE BASKIN
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını bugün açıklayacak
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERLE İLGİLİ KARAR VAKTİ
Somali'de Eş Şebab bir otele baskın düzenledi!
DÜNYA

SOMALİ'DE EŞ ŞEBAB BİR OTELE BASKIN DÜZENLEDİ!

ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
DÜNYA

ABD SEÇİMLERİNE 'HİLE' SORUŞTURMASI!
Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

TRUMP, YEDİ ÜLKEYE VİZELERİ DURDURUYOR!