Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararının ardından sert tepki gösteren Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının Avrupa Birliği kulislerinde büyük yankı uyandırdığı bildirildi.

AVRUPA KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından NTV Avrupa Temsilcisi Kayhan Karaca durumu şöyle anlattı; "Bu durum Avrupa ülkeleri için felaket senaryosu. Dolayısıyla hemen Avrupa Birliği kulislerinde yankı uyandırdı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü az önce yaptığı açıklamada; "Türkiye ile Yunanistan arasında göçmen geri kabul anlaşmasının uygulanmaya devam edeceklerine inandıklarını" söyledi. Bunu Ankara'ya mesaj olarak değerlendirebiliriz. Şunu belirtmekte fayda var Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının temelini oluşturuyor. Eğer; Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması işlemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması da otomatik olarak rafa kalkmış oluyor, pratikte işlemeyecek. Avrupa Birliği kulislerinde bir panik havası hakim ve Türk hükümetinden daha fazla bilgi bekliyorlar. Angela Merkel'in Türkiye ziyareti son anda iptal olmazsa, bu gelişmeler görüşmenin ana konusu olacak."

Çavuşoğlu, "Yunanistan'la aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" diye konuşmuştu.