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mevlüt çavuşoğlu
DÜNYA

Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmeme kararının ardından yaptığı sert açıklama AB kulislerinde yankı uyandırdı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:11:37 Güncelleme: 17:13:52

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararının ardından sert tepki gösteren Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının Avrupa Birliği kulislerinde büyük yankı uyandırdığı bildirildi.

AVRUPA KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından NTV Avrupa Temsilcisi Kayhan Karaca durumu şöyle anlattı; "Bu durum Avrupa ülkeleri için felaket senaryosu. Dolayısıyla hemen Avrupa Birliği kulislerinde yankı uyandırdı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü az önce yaptığı açıklamada; "Türkiye ile Yunanistan arasında göçmen geri kabul anlaşmasının uygulanmaya devam edeceklerine inandıklarını" söyledi. Bunu Ankara'ya mesaj olarak değerlendirebiliriz. Şunu belirtmekte fayda var Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının temelini oluşturuyor. Eğer; Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması işlemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması da otomatik olarak rafa kalkmış oluyor, pratikte işlemeyecek. Avrupa Birliği kulislerinde bir panik havası hakim ve Türk hükümetinden daha fazla bilgi bekliyorlar. Angela Merkel'in Türkiye ziyareti son anda iptal olmazsa, bu gelişmeler görüşmenin ana konusu olacak."

Çavuşoğlu, "Yunanistan'la aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" diye konuşmuştu.

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 dakika önce
    aç kapıları reis aç da görsünler
  • Misafir 4 dakika önce
    Sıra bize geldi anlaşmayı iptal edin kendi değerlerine ihanet ettiler
  • Misafir 5 dakika önce
    Bu darbeciileri zaten rumlar destekledi.
  • Misafir 21 dakika önce
    Hadi bakalim neler olacak görelim
  • Misafir 22 dakika önce
    yunan işgalinin hesabı sorulsun
  • Misafir 22 dakika önce
    kesinlikle iptal edilmeli
  • Misafir 23 dakika önce
    geri vites yok bu saatten sonra
  • Misafir 25 dakika önce
    kesinlikle geri vites yapmayalim salin gitsin gitmek isdeyen
  • Misafir 33 dakika önce
    Çok pis yankı uyandiririz.
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