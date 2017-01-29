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Donald Trump'a karşı 16 eyaletten ortak kınama!

ABD'de Kaliforniya, Pensilvanya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, Donald Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayınladı

29 Ocak 2017 Pazar, 23:08:18 Güncelleme: 23:25:30 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamasına tepkiler çığ gibi artmaya devam ediyor. 

Kaliforniya, New York ve Pensilvanya gibi 16 eyaletin başsavcısı yayınladıkları bildiride "Bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'de bazı ünlü kişi ve kuruluşlar, Başkan Donald Trump'ın Müslüman 7 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesine tepki gösterdi.

ABD'de Başkan Trump'ın mülteciler dahil, İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesi ile kararın ardından ABD genelindeki hava alanlarında bu ülkelerden çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

Trump'ın kararını protesto edenlerin arasında sivil toplum kuruluşları ile Apple, Facebook, Google, Uber ve Lyft gibi firmalarının yanı sıra çok sayıda Amerikalı yıldız da yer alıyor. Yıldız isimler sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Trump'a tepki gösterdi.

Siyahi yapımcı ve yazar Russel Simmons mesajında "Onlarca yıl dini tolerans için çalıştım. Müslüman yasağı bu ülkenin üzerine kurulduğu her şeye karşı. Utanç verici." ifadesini kullandı.

Şov yıldızı Kim Kardashian West de Amerikalıların en fazla başka bir Amerikalı tarafından öldürüldüğünü gösteren bir istatistiki bilgiyi paylaştı.

"Amerika gözlerimizin önünde harabeye döndü" ifadesini kullanan şarkıcı Rihanna da "iğrendim" paylaşımında bulundu.

Yönetmen Michael Moore, şarkıcı Miley Ray Cyrus ve sinema oyuncusu Kerry Washington, Trump'ın kararına karşı çıkan diğer isimler arasında bulunuyor.

KARARNAMEYLE MÜCADE EDEN KURULUŞLARA YARDIM KAMPANYASI

Öte yandan müzisyenler Sia, Grimes ve Shark karara karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğine (ACLU) ve ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) para yardımı kampanyası başlattı.

Mobil taksi uygulaması Lyft, Trump'ın ilgili kararı nedeniyle Beyaz Saray'a dava açan ACLU'ya 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Herhangi bir partiye yakınlığı olmayan ve kar amacı gütmeyen ACLU, ABD'de bulunan herkesin hiçbir ayrım yapmadan bireysel haklarının korunması için hukuki mücadeleleri biliniyor.

TRUMP'A KIZDI 20 YILLIK PROJESİNİ İPTAL ETTİ

Sanatçı Christo da Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı kararnamesinin ardından 20 yıldır üzeride çalıştığı yerleştirme sanatı projesini iptal etti. Colorado eyaletinden geçen Arkansas Nehri üzerini kilometrelerce uzunluğundaki kumaş parçasıyla kapatmayı planlayan Christo, çalışmasını Trump'ın kararına tepki göstermek için iptal ettiğini bildirdi.

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