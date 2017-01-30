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'ABD ile savaş artık slogan değil, olasılık'

29 Ocak 2017 Pazar, 23:59:53

Çinli bir üst düzey askeri yetkili, Donald Trump yönetimindeki ABD'yle savaşın "sadece bir slogan değil" ve "pratik bir gerçek" haline geldiğini duyurdu

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    Çinli bir üst düzey askeri yetkili, Trump yönetimindeki ABD'yle savaşın artık bir olasılık haline geldiğini açıkladı.

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    Açıklamalar, Amerika'nın yeni yönetiminden Çin'e yönelik agresif söylemlere yanıt olarak “Çin Halk Kurtuluş Ordusu” web sitesinde yayınlandı.

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    South China Morning Post gazetesinde yer alan, Savunma Seferberliği Komisyonu’ndan bir üst düzey yetkilinin açıklamalarına göre ’Trump’ın başkanlık döneminde çıkabilecek bir savaş” gibi sözler artık bir slogan değil, gerçeklik haline geldi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 10 dakika önce
    yesinler birbirlerini belki müslümanların yakasından düşer amerika ve batı
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