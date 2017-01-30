'ABD ile savaş artık slogan değil, olasılık'

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Yetkili ayrıca, gergin günler geçiren Güney ve Doğu Çin Denizi’nde askeri konuşlandırmalar yapılması ve bir diğer bölgesel sıcak nokta olan Kore Yarımadası’nı korumak için bir füze savunma sistemi geliştirilmesi çağrısında bulundu.